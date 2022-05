Este es el panorama tras avalancha del río Charta en Santander

Momentos de angustia y pánico vivieron decenas de familias santandereanas entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, luego de la creciente súbita que río Charta, que provocó el colapso del puente que comunica Bucaramanga con la Provincia de Soto Norte, dejando incomunicados a cinco municipios que están ubicados al norte de Santander.

El hecho ocurrió en el sector conocido con La Playa, vía que conduce hacia el municipio de Matanza. Allí, la fuerza del agua arrasó dos viviendas y el salón comunal, según informó el cuerpo de Bomberos del municipio.

“El río se llevó dos casas, la tienda del señor Uriel Jaimes. Tenemos reporte que el puente del sector El Tanque sufrió afectaciones, específicamente en una de las columnas. Tenemos alerta en el río Suratá, California y el que atraviesa Vetas”, explicó Óscar Durán, subcomandante de Bomberos de Matanza.

#AEstaHora Se encuentra el equipo técnico y operativo de la @OGRDSantander en el Sector de La #Playa, donde colapsó el puente que comunica con el municipio de #Matanza, realizando evaluación de daños y análisis de necesidades. Atentos con @Ejercito_Div2 y Organismos de Socorro. pic.twitter.com/nPklTttPcc — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) May 11, 2022

Por su parte, Álvaro Rojas Toloza, alcalde de Charta, aseguró que pese la magnitud de la emergencia no hubo pérdidas humanas, ya que los habitantes de estas zonas ribereñas habían sido alertados horas antes y alcanzaron a evacuar.

“La comunicación personal que activamos desde las 8:00 de la noche nos permitió evitar afectaciones humanas. Pero, tenemos daño total en el puente Hamaca, en el sector El Molino, que comunica el casco urbano con la vereda Cristalina. Daños en la banca en diferentes puntos de la vía entre el casco urbano y La Playa, impidiendo el paso en estos tramos por desbordamiento del río”, dijo.

Al momento, más de 60.000 personas residentes en los municipios de Matanza, Suratá, California, Charta y Vetas están incomunicados por la vía principal que conecta con Bucaramanga. Ante esta situación, las autoridades recomiendan tomar como vía alterna La Cabrera - Capital Santandereana.

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, al lugar se llevará maquinaria amarilla y se está realizando evaluación de daños y análisis de necesidades

Sobrevuelo en El Halcón

Horas después de esta emergencia, la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó un sobrevuelo en el helicóptero ‘Halcón’ por la zona, donde pese a que ya bajó el caudal del río se evidencia un panorama devastador.

“Estas fuentes hídricas tienen fuertes corrientes, pero han bajado notablemente. Continuaremos haciendo este tipo de patrullajes por tierra y aire para ver cómo evolucionan las crecientes para mantener a la comunidad alertada y evitar una desgracia”, dijo el general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Entre tanto, el capitán Andrés Escobar, jefe grupo PONALSAR Región 5, hace un llamado a los santandereanos para atacar las recomendaciones y “por favor no acercarse a zonas de deslizamiento, de inundaciones. De igual manera, estar atentos a la información que dan las autoridades y los organismos de socorro con el fin de no generar falsas alarmas y esto es lo que no puede perjudicar a nosotros al momento de una reacción”.

Por otro lado, en el municipio de Tona, el río sobrepasó los límites, afectando la parte trasera de la iglesia, generando de esta manera el derrumbe de las luminarias que están a la orilla de la carretera. “Se hace un llamado a la comunidad para que se encuentren muy atentos y tengan a la mano elementos como botiquines, linternas y pitos en caso de que se llegue a presentar alguna emergencia”, señalaron voceros de la Alcaldía de Tona.