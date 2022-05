Estudiantes de Barrancabermeja completan seis días de paro, esta es la razón

Este lunes, nuevamente, los estudiantes del Puerto Petrolero de Santander, salieron a las calles para exigir a la administración municipal garantías y seguridad, toda vez que, según denuncian, están estudiando en precarias condiciones. La Alcaldía asegura que ya está tomando medidas al respecto.

Cientos de estudiantes de las instituciones: Diego Hernández de Gallegos; Instituto Técnico Veintiséis de Marzo, Colegio El Castillo, Institución Educativa Técnico Superior del Comercio; Colegio San Marcos; Institución Educativa Jhon F Keneddy; Institución Educativa Real de Mares y la Institución Educativa José Antonio Galán, entre otros, este lunes se dieron cita en la vía al corregimiento del Llanito, allí con pancartas y arengas expresaron su inconformismo hacia las autoridades administrativas.

“Ellos están protestando por la mala infraestructura de los colegios, las baterías sanitarias no sirven para nada, no tienen salones dignos para recibir sus clases. Después de seis días de protestas, hasta hoy lunes se acercó el alcalde y él mismo está viendo cómo el colegio está que se cae encima de los niños”, dijo Jorge Eliécer Fernández Lascarro, líder del sector.

¿Qué exigen los estudiantes?

De acuerdo con los jóvenes, la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, los ha tenido a punta de promesas que, hasta la fecha, no se han cumplido. Por el contrario lo único que han visto es cómo sus colegios se deterioran cada vez más. Según denuncian, no tienen los docentes suficientes para recibir clases, las plagas se han convertido en “huéspedes” de las instituciones y ahora, por la temporada invernal, las inundaciones son el pan de cada día.

”Tenemos pisos y paredes bastante agrietados, tenemos un problema de plagas terrible dentro de los cielorrasos, lo único que han hecho es poner un pedazo de cartón y un rejilla oxidada. Nos falta un docente, nos han puesto un docente por horas, pero la educación no es igual. Se han presentado robos a estudiantes, profesores y padres de familia a la hora de salida. El PAE solo se da una vez y a seis niños por fila. Estamos cansados de las cinco mesas de diálogo que se han hecho y que no dan resultados”, dijo Daniela Pérez Herrera, personera de la Institución Educativa Jhon F Keneddy, al portal Digame.com.co.

“La cafetería, el pasillo, la psicología y el comedor de primaria están que se caen. Llevamos tres años sin profesor de inglés, contratan uno cada 15 días, pero cumplen el contrato y otra vez quedamos sin profesor. A la hora de salida nos encontramos con muchos habitantes de calle, no podemos pasar por el andén por ellos están metiendo vicio o durmiendo”, expresó Alejandra Carvajal, representando del colegio Diego Hernández de Gallegos.

“Todas las mañanas vemos a los niños de primaria sacando el agua con las escobas para poder recibir bien sus clases. Se han registrado casos de atracos a estudiantes, hay personas que fuman al rededor del colegio mientras nosotros estamos recibiendo clases y todo el humo entra a los salones. En el PAE nos han dado los alimentos vencidos, son muy pocos los estudiantes que reciben este refrigerio. No estamos pidiendo nada imposible”, manifestó la vocera de la Institución Educativa José Antonio Galán

“Tenemos un elefante blanco, construyeron tres platas y las bases, no tenemos equipos tecnológicos para nuestra área de base que es técnica de oficina. El PAE solo está siendo entregado a los grados decimos y once, los que sobran a los demás estudiantes. El transporte escolar solo beneficia al 30 % de los estudiantes. No hemos podido adelantar las prácticas por falta de condiciones de seguridad. Estamos cansados de escuchar lo mismo, ya no queremos habladuría, queremos hechos”, agregó Stefany Quintana, personera Institución Educativa Técnico Superior del Comercio, al mismo portal.

La Alcaldía responde

Este lunes, el secretario de educación de Barrancabermeja, Omar Prada, que luego de llevar acabo una reunión los estudiantes, padres de familia y docentes se han tomado una serie de medidas que empezarán a regir a partir de hoy, tales como:

“Debido al cese de actividades presentado en algunas instituciones educativas, se suspende de forma parcial y temporal la entrega del PAE mientras las actividades vuelven a la normalidad. Este programa tendrá un incremento en su cobertura y pasará de beneficiar a beneficiar a 22.603 estudiantes”, dijo el funcionario.

Cabe mencionar que los beneficiados del PAE se focalizan de acuerdo a la Resolución 335 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional que son: estar con matrícula en el SIMAT en la jornada única, grado cero, ser población étnica, víctima del conflicto armado, estar en condición de discapacidad y Sisbén tipo A / D para primaria.

Asimismo, el secretario manifestó que se iniciará un recorrido por las instituciones afectadas para recibir el pliego de peticiones formalmente, “con el propósito de concertar y llegar a un diálogo formal y respetuoso. Estaremos pendientes de lo que los estudiantes necesiten”.