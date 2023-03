Exalcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote, se arrepiente de golpear a un abogado en audiencia pública

Un caso de violencia e intolerancia protagonizó el exalcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote Peña, y al abogado Pedro Rugeles, al interior del Palacio de Justicia de Bucaramanga (Santander), donde el jueves 23 de marzo se adelantaba una audiencia de interrogatorio en el marco de un proceso de responsabilidad civil.

La diligencia judicial inició con normalidad, pero a medida que las partes intervenían la situación se fue tornando tensa hasta llegar a las agresiones verbales y físicas.

El altercado habría comenzado porque el abogado Pedro Rugeles solicitó que el hijo de Cote Peña, abogado suplente, no saliera de sala para evitar que hablara con los testigos que se encontraban allí. Este hecho, al parecer, habría desatado la ira del exalcalde de la capital santandereana.

El exalcalde Cote Peña se levantó de su silla, se acercó a Rugeles y le propinó un puño que, su a vez, le lastimó un ojo. En ese momento, la jueza solicitó la presencia de los uniformados de la Policía, quienes le impusieron un comparendo al agresor.

Ante esto, el exmandatario se pronunció a los hechos a través de un comunicado: “Con grande pena, debo manifestar a la ciudadanía en general que lamento profundamente el haber reaccionado de la forma inadecuada en que lo hice, ante las reiteradas injurias y persistentes provocaciones de que he venido siendo víctima de forma constante por parte del abogado Pedro Rugeles, desde hace varios años, en el marco de diversos procesos judiciales en que nos hemos encontrado como litigantes”.

Además, mencionó que quienes lo conocen en su vida pública y privada, en el ejercicio de su profesión o en la actividad académica, sabrían de su actuar respetuoso; sin embargo, en el episodio del jueves, la situación fue distinta, pues la peor parte la llevó Rugeles, según se observa en una grabación que se viralizó en redes sociales.

#Video | En una audiencia en el palacio de Justicia se presentó una situación que derivó en una agresión de parte del exalcalde, Luis Fernando Cote Peña, hacia el abogado, Pedro Rugeles.#RCNRadio pic.twitter.com/2mYaP1sZNh — Nelson Cipagauta (@NelsonCipagauta) March 24, 2023

Así fue el altercado

“Es un indelicado e irrespetuoso censurador e informador de circunstancias que no corresponden en nada a la realidad”, se escucha decir a Luis Fernando Cote tras la solicitud del abogado Pedro Rugeles.

Enseguida, Rugeles respondió: “entiendo que usted se incomode porque es su hijo y lo siento, digamos, de una manera emocional, le recuerdo (…) Usted me acusó de extorsionista, mentiroso, delincuente, falsificador, me puso una queja en el Consejo de la Judicatura y a mí no ha sido al que han expulsado de las universidades por plagio como usted”.

Ante esta situación, la jueza intervino con el propósito de calmar los ánimos; sin embargo, pese a su mediación, no fue posible evitar la agresión que se presentó segundos después. “Voy a tratar de mediar en la situación que se está presentando en este momento”, dijo la jueza mientras al fondo se escucha el golpe y la agresión verbal.

Entretanto, el abogado Pedro Rugeles se dirigió a un centro oftalmológico para realizarse exámenes médicos y posteriormente interpuso las acciones legales correspondientes contra el exalcalde.

Tras la agresión, la jueza dejó registro de lo que pasó en la sala. “Hizo una manifestación que ofendió a la parte del apoderado de la parte demandada, por lo manifiesta que eso lo ofendió. Él se paró, el doctor Cote Peña, y se dirigió hasta el puesto del apoderado de la parte y le pegó en el rostro. Le pegó un puño en la cara, lo vi. Eso es lo que sucedió y quiero que quede registrado en la minuta”, contó la jueza.

Sin embargo, el exalcalde reiteró en un comunicado que tendría algunas teorías del de por qué el abogado lo señala de esa manera, por lo que podrá en conocimiento a las autoridades competentes esta situación con el fin de esclarecer los hechos.

“Creo de importancia informar que según la explicación del mismo abogado Rugeles, dada en la audiencia mencionada, sus agresiones verbales constantes en mi contra, se deben a que clientes que represento en procesos en que él actúa como contraparte, le han denunciado disciplinariamente por comportamientos contrarios a la ética profesional, que involucran uso procesal indebido de fotografías de menores de edad, entre otras circunstancias contrarias a la ley que le tienen ante la posibilidad de procesos penales en su contra”, puntualizó