Expolicía fue hallado muerto al interior de su carro en la vía Girón - Bucaramanga ¿Qué le pasó?

Sin signos vitales y al interior de un carro fue hallado José Alirio Pinilla Hernández, un policía en retiro, de 46 años, en la vía que comunica a la ciudad de Bucaramanga con el municipio de Girón, en Santander. El hecho está siendo investigado por las autoridades.

El impactante hallazgo tuvo lugar la noche del pasado domingo, 23 de abril, cuando una patrulla de la Policía que realizaba controles de vigilancia por el kilómetro 4 de la mencionada vía observó a una persona, aparentemente, dormida al interior de un carro.

Ocurrió en el kilómetro 4 de la vía Bucaramanga - Girón. - Foto: A.P.I.

La situación llamó la atención de los uniformados, quienes se acercaron al vehículo y pese a llamar en retiradas ocasiones a José Alirio Pinilla Hernández, este no respondió. “En el recorrido que hacen las patrullas notan que en un vehículo hay una persona que tiene como una apariencia de estar dormida; ellos le tocan, no reacciona, abren y se dan cuenta que la persona presenta un escenario como si hubiera vomitado. Al despertarlo, no reacciona y el primer reporte que se hace es que no tiene signos vitales”, explicó el coronel Misael Quiroga, comande operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga.

La situación de inmediato fue reportada y al lugar acudió personal del Cuerpo Técnico de Investigación, (CTI), quienes se encargaron de realizar la inspección de la escena y levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado hacia la morgue de Medicina Legal.

En medio del procedimiento, las autoridades establecieron que el cuerpo no presentaba señales de violencia. Sin embargo, en su cara y nariz tenía babaza, por lo cual se presume como primera hipótesis de su muerte fue que se bronco aspiró, tras presuntamente ingerir alcohol en exceso.

Otra posible hipótesis refiere que José Alirio Pinilla Hernández habría sufrido una crisis de asma y no habría alcanzado a salir del carro para recibir auxilio, por lo cual falleció allí encerrado. Esto teniendo en cuenta que las autoridades hallaron en el carro un medicamento que sirve para esta afección respiratoria.

El cuerpo fue llevado a la morgue de medicinal legal para la necropsia. - Foto: Getty Images / nico_blue

No obstante, serán las autoridades a través los análisis forenses quienes determinen la causa exacta de muerte de este expolicía.

Niño murió en batallón de Barrancabermeja

Habitantes del municipio de Barrancabermeja, en Santander, están de luto tras el fallecimiento de un niño de 13 años, quien al parecer se ahogó mientras disfrutaba una fiesta infantil al interior del Batallón Antiaéreo Nueva Granada.

El hecho se registró la tarde del domingo 23 de abril y, hasta el momento, según testimonios de personas cercanas a lo sucedido, trascendió que en un presunto descuido el niño cayó a la piscina. El menor de edad llegó a la base militar en compañía de su madre, quien tan pronto se percató de la ausencia de su hijo comenzó a buscarlo.

Ocurrió en el Batallón Antiaéreo Nueva Granada en Barrancabermeja, Santander. - Foto: A.P.I.

Tras hallarlo sumergido en la piscina, varias personas se lanzaron al agua y sacaron al niño. En medio del desespero, el menor fue auxiliado y trasladado hacia la Clínica San Nicolás, donde, minutos después y pese al esfuerzo de los médicos, falleció.

El pequeño fue identificado como Juan David Pérez Aguilar, de 13 años. Versiones preliminares indican que en el área de la piscina del batallón no había un personal de salvavidas disponible para vigilar a los menores que participan en la fiesta de cumpleaños.