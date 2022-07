Funcionario de Ecopetrol habría intentado suicidarse en Barrancabermeja; esto es lo que se sabe

En la tarde de este viernes 15 de julio, una emergencia se registró en el Distrito de Barrancabermeja, Santander, donde un funcionario de Ecopetrol habría intentado quitarse la vida. Las autoridades investigan este lamentable hecho.

Lo que se conoce es que este incidente se presentó en las instalaciones del Policlínico de Ecopetrol de este territorio, lugar adonde llegó el Cuerpo de Bomberos y personal de salud para atender la tragedia.

Sin embargo, la gran incertidumbre de la ciudadanía es de quién se trataría, pues se desconoce su identidad. Lo único que se sabe es que supuestamente se lanzó del sexto piso de este centro asistencial y su estado de salud es reservado.

“No es claro si se suicidó o lo tiraron, este es un hospital para los trabajadores de Ecopetrol, pero no sabemos que fue lo que pasó”, señaló en este medio un habitante del Distrito.

Por otro lado, SEMANA se comunicó con Ecopetrol para conocer los hechos que son materia de investigación, pero no consiguió respuesta oportuna.

“El señor está siendo atendido, por respeto al trabajador y su familia, no haremos ningún pronunciamiento sobre este tema. Agradecemos la comprensión”, indicó la feje de comunicación de la entidad.

Así fue el millonario robo a un comerciante en Barrancabermeja

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en el departamento de Santander, donde un comerciante, junto con su familia, se convirtieron en las nuevas víctimas de los delincuentes que tienen azotada la región. Las autoridades están tras la pista de los atracadores.

La violenta situación se registró en el barrio El Recreo, ubicado en la Comuna 1 del municipio de Barrancabermeja, hasta donde llegaron cuatro sujetos armados a bordo de dos motocicletas y atracaron al comerciante Albeiro Rodríguez, quien se encontraba en compañía de su esposa.

Según relataron las víctimas a las autoridades, cuando se disponían a ingresar a su vivienda fueron interceptados por los ladrones, quienes al parecer desde otro sector los estarían persiguiendo. Mediante intimidaciones con arma de fuego, estos delincuentes le quitaron al empresario cerca de cuatro millones de pesos que acababa de retirar de una entidad bancaria.

Tras la situación, Albeiro Rodríguez de inmediato dio aviso a las autoridades. Sin embargo, denunció que estas no respondieron de manera oportuna al llamado. “Me robaron entre cuatro, pero lo más triste es que llamé a las autoridades y no llegó nadie, cuando uno realmente los necesita”.

Entre tanto, los delincuentes lograron escapar del lugar con rumbo desconocido. “Esta vez fui yo, me dejé robar, porque si hubiese reaccionado me matan por un simple dinero; me duele que esto pase en Barrancabermeja”.

Asimismo, el comerciante hizo un llamado al comandante de la Policía del Puerto Petrolero toda vez que, según denuncia, la inseguridad en el municipio está desbordada y en los últimos meses varias personas han perdido la vida en medio de atracos.

“Señor coronel, con todo respeto, usted debe renunciar porque le quedó grande la seguridad de Barrancabermeja. ¿Cuántos muertos más debe haber en Barranca (para) que usted reaccione y de verdad haya seguridad en la ciudad? Necesitamos policías que reaccionen de inmediato al llamado de la comunidad. A los que me robaron, que Dios los bendiga”, expresó el comerciante.

Por su parte, la Policía de Barrancabermeja aseguró que ya iniciaron la respectiva investigación y análisis de cámaras de seguridad del sector con el propósito de establecer la identidad y ubicación de estos fleteros, quienes al parecer estarían involucrados en otros hechos delictivos que se han presentado en el municipio.