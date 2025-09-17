En la ciudad de Bucaramanga, en Santander, las autoridades no bajan la guardia contra la extorsión, un flagelo que afecta varias regiones del país. Este miércoles, 17 de septiembre, la Policía Metropolitana dio a conocer que mediante su grupo del Gaula lograron la captura de un joven de 21 años de edad, quien simulaba estar secuestrado con el fin de exigirle dinero a su propia madre.

De acuerdo con la información que entregaron desde la institución policial, el joven aseguraba estar en manos de criminales y exigía una cantidad de dinero.

“El capturado se escondía en una zona boscosa de Bucaramanga y, mediante fotografías y notas de voz donde se mostraba amordazado y en aparente estado de indefensión, le exigía a su progenitora la suma de $ 750.000 pesos, aduciendo estar retenido por un grupo armado ilegal”, explicaron desde la Policía.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, sostuvo que este hombre habría planeado el falso secuestro debido a deudas personales.

“En el procedimiento se incautó un celular desde el cual se generaba la actividad extorsiva. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario”, dijo el oficial.

El joven pedía 750 mil pesos en efectivo. | Foto: Colprensa

Al mismo tiempo, indicó que no van a escatimar los esfuerzos para la seguridad de toda la ciudadanía que residen en Bucaramanga.

“Nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana es total y seguiremos desarrollando estrategias seguras, cercanas y presentes en la lucha frontal contra la extorsión”, afirmó.

Vista panorámica de Bucaramanga. | Foto: Getty Images

Los operativos en contra de las estructuras criminales que generan terror entre el sector productivo de Bucaramanga y su área metropolitana vienen siendo investigados por los integrantes del Gaula de la Policía con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.