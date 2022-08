¿Hicieron ‘simulacro’ decembrino en Bucaramanga?

Con una alborada como si estuvieran en época decembrina, miles de bumangueses celebraron a mitad del mes de agosto una particular actividad organizada por una emisora que invitó a la ciudadanía a concentrarse en reconocido sector de la ciudad.

Aquellas personas se reunieron el pasado domingo 14 de agosto sobre el viaducto Alejandro Galvis Ramírez, mejor conocido como el puente La Novena, allí la fiesta era con espectáculos pirotécnicos como si fuera 31 de diciembre.

Este evento, convocado por una emisora de Bucaramanga, quería anunciar que se acerca la mejor época del año, motivo por el cual sus oyentes se sintieron como en las fiestas de fin de año. Sin embargo, los transeúntes del sector no sabían qué era lo que pasaba.

Pues, al parecer, los organizadores taparon la calle y los seguidores de esta emisora llegaron al mencionado lugar con pólvora en mano y sin ningún pretexto encendieron los parlantes de los carros, festejaron al son de la música navideña, y hasta hubo conteo regresivo para desear un “feliz año”.

Pero dicho simulacro decembrino generó polémica y desacuerdo entre la comunidad, pues este evento que causó traumatismo vial y contaminación sonora, no contaba con los permisos necesarios. La fiesta se acabó cuando llegaron al lugar patrullas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y despejaron el puente.

Pese a que la Secretaría del Interior de la Ciudad Bonita no se ha referido al tema, los usuarios en redes sociales se mostraron en desacuerdo con esta actividad. “Qué falta de sentido común, armar semejante bochinche en el puente de la novena, como si por allí no hubiera animalitos ni seres humanos. Si no llega la policía todavía estarían allí sin importarle los residentes del sector. Muy mal por ustedes. Punto en contra”, rechazó una usuaria en Twitter.

Hoy va a ser un mini 31 de diciembre en dónde se invita a la gente a quemar pólvora. Quien controla esto! Acaso no saben el grave daño que causan en los animalitos! Cuantos hoy perdidos, atropellados por culpa del simulacro decembrino de la irresponsabilidad de @OlimpicaStereo — Luftwavedxkli (@luftwavedxkli) August 14, 2022

Aumentan casos de intento de suicidio en Santander, ¿qué está pasando?

Las autoridades de salud del departamento de Santander se encuentran en máxima alerta ante los constantes casos de suicidio que se siguen registraron en este territorio. Aseguran que a diario atienden hasta dos hechos por esta situación.

Los principales problemas que han llevado a los ciudadanos a tomar esta difícil situación se deriva, al parecer, por la pérdida de empleo, crisis económica, problemas pasionales y familiares, entre otros.

En la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana es donde se han registrado estos casos al intentar acabar con su vida, queriendo lanzarse de edificaciones, puentes colgantes y hasta peatonales. Sin embargo, un aproximado de 200 personas se han visto sumergidas en esta situación en Santander en lo recorrido de este año.

Así las cosas, el gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, Pedro Javier Gutiérrez, a través de una entrevista radial se mostró muy preocupado con esta emergencia de la que mencionó que a diario llegan personas buscando asistencia psicológica y ayuda médica con crisis nerviosa que genera la depresión.

“A raíz del desespero y de la situación de los pacientes han aumentado los intentos de suicidios y consumados. En la actualidad las cifras a nivel mundial son preocupantes donde cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo”, señaló Gutiérrez.

Así mismo, dio a conocer que ante esta situación que atraviesa el departamento, iniciaron con brigadas de salud mental con el objetivo de buscar pacientes con trastornos y así poder tratarlos para evitar a futuro una tragedia con estas.

De acuerdo con este centro de salud, en lo corrido del presente año se han registrado 197 intentos de suicidios en el área metropolitana, el primer lugar lo ocupa Bucaramanga con 73, seguido de Floridablanca con 21, Barrancabermeja con 19 casos, Piedecuesta con 14 casos y Girón con 13 casos.