Investigan amenazas contra docentes en Barrancabermeja, Santander

En las últimas horas, la secretaría de Educación de Barrancabermeja, Santander, dio a conocer que tres docentes recibieron fuertes amenazas, situación que ha afectado el normal desarrollo de sus actividades tanto laborales como personales.

Aunque, al momento, no se han revelado las posibles causas de las intimidaciones, Maribel Benítez, secretaria de Educación, aseguró que las autoridades ya adelantan las respectivas indagaciones para establecer quiénes están detrás de las amenazas y de paso proteger la vida de los docentes.

“Desde que se conocieron los hechos por parte de los docentes involucrados, se activó la ruta referente al Comité Especial para la Atención de Educadores Estatales en Situación de Riesgo, el cual está conformado por las diferentes autoridades y organizaciones sindicales, este tiene como propósito escuchar y estudiar los casos de profesores en situación de riesgo”, indicó Benítez.

Así mismo, la funcionaria municipal indicó ya fueron tomadas diferentes acciones para tanto para garantizar la seguridad de los maestros y continuar con la prestación del servicio educativo. Adicional a esto, los casos fueron remitidos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que los docentes puedan recibir amparo.

“Desde la administración municipal hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección, para que se actúe frente a los hechos denunciados y se realicen los estudios de seguridad pertinentes”, agregó la secretaria.

Por otra parte, las autoridades policiales del Puerto Petrolero analizan un nuevo video que circula en redes sociales, en el que un supuesto grupo armado estaría amenazando con un plan pistola dirigido a la fuerza pública y funcionarios de la administración municipal.

En este video aparecen cuatro supuestos miembros del Clan del Golfo, todos vestidos con prendas alusivas a las fuerzas militares donde están completamente encapuchados, portando granadas y armas de largo alcance tipo fusil.

En el corto fragmento, los sujetos armados señalan que debido a unos incumplimientos en unos acuerdos, se ven en la obligación de amenazar de muerte a funcionarios de las Alcaldías de Barrancabermeja y Yondó, así como también a la Policía del Magdalena Medio, esto con el fin de que cumplan.

“Estamos haciendo una limpieza social y nuestra lucha no es contra la fuerza pública, pero como sus coroneles nos incumplieron los acuerdos regionales y nos atacan después de llegar a acuerdos en Barranca con el alcalde y en Yondó, con el señor inspector, entonces nosotros decretamos un plan pistola contra los funcionarios”, dice uno de los encapuchados mientras lee una carta.

Así mismo, estos hombres amenazan a varios líderes sociales de la zona, entre esos se encuentra el presidente de Asojuntas, quien tendría que salir del Distrito a partir de la fecha de la publicación del video (26 de octubre).

“Al señor presidente de Asojuntas, Leonardo Sanabria Marín, quien tiene 72 horas a partir de hoy para irse de Barranca por andar de sapo de la Policía Nacional”, señalan en la grabación.

Ante esta situación, la administración municipal se comunicó con el líder amenazado e inmediatamente activaron la ruta solicitando a las autoridades la protección de su vida. Así mismo, están evaluando la veracidad de este video.

“Continuamos trabajando en la desarticulación de este tipo de organizaciones criminales que pretenden con la venta de drogas, comisión de delitos y homicidio, hacer presencia y atemorizar a la ciudadanía”, aseveró el alcalde Distrital, Alfonso Eljach.