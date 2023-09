Juez dejó en libertad a conductor que en estado de embriaguez mató a una mujer en Bucaramanga

La decisión fue tomada al final de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, en los que el hombre se declaró inocente . De acuerdo con el juez, la captura del conductor no se habría realizado en el marco del debido proceso, por lo cual fue declarada como ilegal.

Así mismo, consideró que el material probatorio presentado en contra del conductor no era suficiente como para tomar la decisión de la libertad por el delito de homicidio, esto pese a que la prueba de alcoholemia realizada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) arrojó positivo en grado dos.

Así fue el accidente

Precisamente, fue la misma motocicleta de las víctimas la que impidió que el conductor siguiera avanzando y lograra escapar. “ En medio de la tensionante situación se le hace el llamado de detenerse, pero no lo atiende y es la misma motocicleta, que lleva por delante, la que logra detenerlo ”, detalló Carlos Bueno.

Tan pronto el hombre se detuvo, los agentes le solicitaron los documentos y se llevaron otra sorpresa. “El vehículo no tenía papeles, revisión técnico mecánica, Soat, no tenía licencia de conducción y esto desafortunadamente pudo haber influido en el accidente, la persona no estaba en condiciones para manejar un carro, tenía grado dos de alcoholemia”, sostuvo el director de Tránsito de Bucaramanga.