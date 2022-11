Líder del Pacto Histórico denuncia persecución política desde la Alcaldía de Bucaramanga; Policía detuvo a su esposa por tener publicidad de Petro

En las últimas horas, se presentó un altercado en la plaza de mercado San Francisco de la ciudad de Bucaramanga contra algunos comerciantes de un puesto de verduras por parte de funcionarios de la administración municipal y autoridades policiales.

De acuerdo con el relato entregado a SEMANA por José Hilario Padilla Serrano, líder del Pacto Histórico y presidente de esta plaza, argumentó que la víctima de esta agresión fue su esposa María Cecilia Rincón, quien en medio de un operativo adelantando por la Alcaldía de Bucaramanga y Policía retuvieron a su pareja por varias horas.

Padilla manifestó que este es el quinto altercado que se ha presentado de parte de la actual administración municipal y que en esta ocasión atacaron a miembros de su familia por el hecho de tener publicidad en su negocio del gobierno de Gustavo Petro.

“Ayer (24 de noviembre) sucedió un hecho muy bochornoso, arremetieron en contra de mi esposa, la detuvieron bajo el argumento que no tenía la cédula en físico, la esposaron, la sacaron de la plaza y se la llevaron a la Estación de Policía del norte de la ciudad, allí estuvo detenida por más de cinco horas”, contó en este medio el líder.

De acuerdo con los videos difundidos por él mismo, se logra ver el actuar de miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, donde presuntamente de forma agresiva se llevan a la mujer, mientras que funcionarios de la Secretaría de Salud y del Interior retiran la publicidad de Petro pegada en su establecimiento comercial.

“Esto es indignante, ellos ingresan al puesto que no es público sin ninguna orden judicial y la capturan como si fuera una delincuente. Esto es materialización del abuso de la persecución política porque he sido víctima desde la Alcaldía, esta es la quinta vez que atentan contra mí por mi inclinación política, responsabilizo a la Alcaldía de Bucaramanga y a toda sus funcionarios de lo que me pueda pasar o a mi familia de cualquier agresión”, aseveró Padilla Serrano en SEMANA.

Por su parte, José Hilario estaba fuera de la ciudad cuando sucedieron los hechos; sin embargo, viajó de inmediatamente a la capital santandereana para apersonarse del tema que nuevamente lo involucra en un altercado.

“Las autoridades no le muestran ninguna orden judicial a mi esposa, el comparendo que le hicieron dice que es porque supuestamente agredió a la Policía y le hacen otro comparendo por la publicidad política de nuestro presidente en el establecimiento. Un funcionario de la Secretaria arrancó esa publicidad porque para ellos estaba infringiendo la norma y por eso actuaron de esa manera”, puntualizó el esposo de la víctima.

Lo cierto es que desde la Secretaría del Interior y su Programa Plazas de Mercado liderado por la Alcaldía de Bucaramanga, con el apoyo de la Policía Nacional, la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), la Subcecretaria del Medio Ambiente y la Unidades Tecnológicas de Santander, adelantan operativos de vigilancia y control con el fin de garantizar la calidad y salubridad de los productos que se ofrecen a los ciudadanos.

Así mismo, las autoridades verifican que los comerciantes cumplan con la correcta separación y buen manejo de los residuos, contribuyendo así al cuidado y protección del medio ambiente de la ciudad. Sin embargo, los afectados no se explican esta agresión.

“Siempre he tenido un inconveniente con la administración municipal por mi postura porque yo he denunciado las irregularidades que se han presentado con los proyectos que se han ejecutado en las plazas en el proceso de la mala administración de la Alcaldía con estas plazas y eso me ha puesto en la mira del actuar de la administración, he tenido otros inconvenientes con ellos, pero con esta acción han rebasado todos los limites”, finalizó José Hilario Padilla en SEMANA.