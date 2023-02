Padres de familia de 120 niños reclaman que se reabra el jardín infantil del ICBF en Bucaramanga

- Foto: Archivo particular tomado de Facebook

Por una difícil situación estarían atravesando cientos de padres de familia de un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

Pues la comunidad de esta guardería John F Kennedy, salió a protestar en la mañana de este viernes 10 de febrero, en las instalaciones de la sede, con el fin de exigir que este establecimiento reabra sus puertas para atender a 120 niños entre los 2 y 5 años de edad.

De acuerdo con Rodolfo Luna, miembro de la Junta de Acción Comunal del sector, dio a conocer que durante este 2023 no se han dado clases en este jardín, donde desconocen las causas de su cierre.

“Ya se preguntó y no hay respuesta, pidieron que se hicieron una asociación, se hizo pero nada. Un padre fue hasta el ICBF, pero que no le dieron razón ahí en el jardín dicen que no han recibido el aval para abrir este año y son 120 niños que están en zozobra”, señaló el líder comunal.

Por lo pronto, los padres de familia se encuentran protestando en este kínder ubicado en la carrera 12 con calle 16, donde aseguran que no tienen donde dejar a sus hijos durante el día mientras están en sus jornadas laborales.

Hay más de 130 cupos en la Casa Búho de Bucaramanga

Ya están abiertas las inscripciones para ser beneficiario de la Casa Búho, así lo indicó la alcaldía de Bucaramanga. La oferta está dirigida a las familias que no cuentan con una red de apoyo, que se encuentren en alta condición de vulnerabilidad o que realizan ciertas actividades laborales.

Casa Búho es un espacio de cuidado para niñas y niños entre los 7 meses y 8 años; este albergue funciona las 24 horas del día, de lunes a sábado. En ese sentido, las familias bumangueses desde el pasado lunes 6 de febrero y hasta el próximo jueves 16 podrán realizar el proceso para solicitar un cupo este lugar.

“Casa Búho es uno de los proyectos que tiene el mayor corazón por parte de la Alcaldía de Bucaramanga y para esta vigencia tenemos 131 cupos disponibles para menores cuyos padres o cuidadores, debido a sus condiciones socioeconómicas, no cuentan con redes de apoyo para su cuidado”, explicó Jorge Neira, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga.

Servicios que ofrece

Procesos pedagógicos intencionados para la primera infancia (0 a 5 años).

Acompañamiento en el proceso de transición armónica para el ingreso al sistema educativo.

Procesos de aprendizaje para el acceso adecuado a la educación formal de los niños y niñas entre los 6 a 8 años.

Apoyo alimentario oportuno y de calidad.

Promoción de la crianza amorosa, entornos protectores y corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los derechos de la infancia.

Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos de niños y niñas.

Cupos y horarios: