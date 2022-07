Patricio López, reconocido como el mejor investigador de la salud en Colombia

En la ciudad de Bucaramanga (Santander) se encuentra radicado desde hace más de 10 años Patricio López Jaramillo, un médico y cirujano, especialista en endocrinología, quien fue reconocido en las últimas horas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) como el ‘Mejor investigador en el foco de Ciencias de la Vida y de la Salud’ dentro de los premios ‘Angela Restrepo’.

López Jaramillo, quien además es rector de la Universidad De Santander (Udes), ha hecho un aporte importante en el nivel de producción científica, Tecnología e Innovación; asimismo, ha dedicado ha dedicado su vida a la investigación en el área de la hipertensión y riesgo cardiovascular, según el Ministerio.

“Tengo el mejor rendimiento en términos productivos de acuerdo con el riguroso sistema biométrico, en el cual no hay influencias sociales ni políticas. Según esta métrica internacional, me es grato recibir la confirmación oficial del Gobierno de Colombia de que el mejor investigador en salud que hay en el país se encuentra en Bucaramanga, en la UDES, lo cual es muy motivador para Santander y sus instituciones de Salud en las cuales hemos realizado nuestras investigaciones”, expresó el médico López.

Este endocrinólogo cuenta con un doctorado en Ciencias con mención en Farmacología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y post doctorados en Crecimiento y Desórdenes de Crecimiento del Hospital Enfant Malad (París, Francia), del Wellcome Research Laboratories (Londres, Inglaterra) y del Hospital Eppendorff (Hamburgo, Alemania).

Asimismo, hace parte del selecto grupo de ‘investigadores eméritos’, máxima categoría del escalafón de MinCiencias. Según esta cartera, el reconocimiento se entrega debido a los más de 320 artículos que ha publicado el rector de la Udes en revistas científicas de alto impacto y por cantidad de citaciones por parte de sus pares académicos.

“Por ejemplo, tengo un trabajo publicado en la revista Lancet que tiene más de 3.500 citaciones”, comenta. Esto me llena de gratitud con Colombia, país que me acogió y me ha permitido crecer académicamente. Cuando vine de Ecuador tenía 60 publicaciones. Aquí pude vincularme a una red de investigación internacional que abarca 18 países y que estudia factores sociales, económicos, medioambientales y biológicos que predisponen el riesgo cardiovascular. Así, trabajando en colaboración con otros grupos dentro de una red internacional, hemos logrado una alta producción científica”, agregó el científico, quien se radicó en Colombia hace 23 años.

A la fecha, el investigador latinoamericano cuenta con 52 artículos publicados en Lancet, 15 en el New England Journal of Medicine, 10 en el British Medical Journal, 9 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), 5 en Circulation y 12 en el European Heart Journal, las revistas que en el mundo tienen los mayores índices de impacto, indicador de la calidad de las revistas.

En enero de 2022 fue designado como Rector General de la Udes, institución a la está vinculado desde el 2005 y donde gracias a su conocimiento científico, la más reciente edición del ranking de universidades de la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), ubica a esta Universidad en el tercer lugar entre las instituciones de educación superior en América Latina con el mayor número de citas científicas obtenidas por artículo.

En junio de 2021 la Sociedad Europea de la Hipertensión le otorgó a López Jaramillo el premio ‘Alberto Zanchetti Live Achivement’ por dedicar toda una vida a la investigación en el campo de la hipertensión. Es uno de los 14 científicos a nivel mundial que han recibido la distinción de ESH Honorary Member.

“Soy miembro honorario de la mayoría de entidades académicas científicas de toda Latinoamérica, para quienes expreso mi gratitud porque me han ayudado en mi crecimiento”, concluyó.