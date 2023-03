Pilas: estas son las vías de Santander que están cerradas por protestas

La falta de agua potable en cuatro veredas de Barrancabermeja, Santander, desde hace varios días e incluso meses, hizo que los habitantes del corregimiento El Centro alzaran su voz de protesta este miércoles 1 de marzo y bloquearan una importante vía, con el fin de exigir soluciones.

Los barranqueños cerraron el paso hacia el aeropuerto Internacional Yariguíes, esta vía además conecta con la Ruta del Sol II. Con banderas y atravesando una cinta amarilla de extremo a extremo impidieron el tránsito vehicular.

Comunidad del corregimiento El Centro protesta por la falta de agua. - Foto: A.P.I.

De acuerdo con los manifestantes, cerca de 25 mil personas carecen del servicio de agua potable, pese a que en reiteradas ocasiones han tenido reuniones con las autoridades, en dichos encuentros siempre llegan a acuerdos, pero estos no se cumplen; situación que los motivó a manifestarse.

“Nosotros tenemos ya dificultades en sitios donde no llega el agua potable porque la población se ha crecido a raíz del proyecto, el desarrollo del proyecto de recuperación del campo petrolero. Hoy por hoy tenemos más de 27.000 habitantes en las 31 veredas, lo que en el 2006 eran 6.500″, manifestó un lugareño.

Pese al crecimiento de la población en la zona rural, la infraestructura del acueducto no se ha modificado; esta situación genera que el agua no llegue a todas las viviendas. Según la comunidad, esta problemática la conoce la administración municipal, pero hasta el momento no se han tomado decisiones definitivas.

“El desarrollo de unos proyectos, por ejemplo, en el sector de campo 45, campo 38, Tierra Adentro, Laureles, campo 6, Ibarazanta, que depende del campo, de un tanque, un tanque elevado, de ahí depende el agua potable. El tanque que actualmente está ya no coge nivel y las electrobombas que se colocaron hace dos años no existe”, sostuvo un vocero de la protesta.

Más de 25 mil personas estarían afectadas por la falta de agua potable. - Foto: A.P.I.

Ante esta situación, los ciudadanos piden “realizar mesas de concertación para poder levantar la protesta y buscar soluciones”.

En Mogotes

En la entrada del municipio de Mogotes padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa Isaías Díaz, bloquearon el paso de la vía nacional debido a la falta de docentes y el incumplimiento de acuerdos por parte de la Gobernación de Santander.

Según los padres de familia, los estudiantes no pueden recibir sus clases con normalidad debido al hacinamiento y la falta de docentes. Adicional, la infraestructura del colegio está poniendo en riesgo la vida de toda la comunidad educativa.

“Estamos exigiendo que asignen los docentes que hacen falta, que nos cumplan con los acuerdos de mejorar la batería de baños y las áreas del colegio que están deterioradas. Buscamos una solución clara no solamente de la institución, sino también de las distintas autoridades encargadas”, dijo un padre de familia.

Protesta de estudiantes en Mogotes, Santander - Foto: El Regional.

Luego de varias horas de manifestación, el secretario de Educación de Santander, Bernardo Patiño Mansilla, se comunicó vía telefónica con los estudiantes y padres de familia para acordar una reunión, la cual se llevaría a cabo en horas de la tarde este miércoles 1 de marzo.

Así las cosas, el bloqueo en esta vía fue levantado. Sin embargo, la comunidad educativa aseguró que de no llegar a un acuerdo, nuevamente bloquearían el paso vehicular.