Pilas: habrá cierres viales en Bucaramanga por Campeonato Nacional de Ciclismo

Desde el próximo jueves 2 de febrero y hasta el domingo 5, Bucaramanga será la sede del Campeonato Nacional de Ruta, uno de los eventos deportivos más importantes del país, por lo cual la Dirección de Tránsito autorizó algunos cierres viales.

En esta competencia ciclística participarán más de 120 deportistas de talla nacional e internacional, en las categorías Élite y Sub-23 para damas y varones.

La carrera tendrá las categorías Élite y Sub-23 para damas y varones. - Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

“Trabajamos por detectar los principales talentos deportivos de nuestra ciudad haciendo convocatorias con estudios nutricionales, físicos y mentales para tener a los futuros Luis Díaz, Nairo Quintana y las futuras, Linda Caicedo del deporte. Tenemos más de 100 preseleccionados”, dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

El campeonato, además de promover el deporte, busca impulsar el turismo y la economía de la capital santandereana. “Es un evento deportivo para disfrutar en familia y contará con la participación de Egan Bernal, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Brandon Rojas, Nairo Quintana, Esteban Chávez, Diego Camargo, Sergio Higuita y Miguel Ángel López”, indicó Eliana León, directora del Inderbu.

Así las cosas, las vías que se cerrarán durante estos días, entre las 7:00 a.m. a 1:30 p.m., son:

El 2 de febrero se correrá la contrarreloj

Así será la ruta: Salida frente al Estadio Alfonso López – Carrera 30 – Calle 10 – Carrera 27 – Puerta del Sol – Autopista – Anillo Vial – Glorieta Alkosto – Girón – Puente Palenque – Retorno Mc Pollo – Regreso al estadio en la misma ruta.

El 3 de febrero se efectuará la prueba de fondo femenina

Así será la ruta: Salida frente al Estadio – Carrera 30 – Calle 10 – Carrera27 – Puerta del Sol – Calle 70 – Puente Palenque – Anillo Vial – Calle 45 – Carrera 27 – Calle 10 – Carrera 30 – Estadio. 118.5 kilómetros (cinco vueltas).

Más de 120 ciclistas participarán del evento deportivo. - Foto: Getty Images/Justin Setterfield

El 4 de febrero será la prueba para los sub-23

Así será la ruta: Salida frente al Estadio – Carrera 30 – Calle 10 – Carrera27 – Puerta del Sol – Calle 70 – Puente Palenque – Anillo Vial – Calle 45 – Carrera 27 – Calle 10 – Carrera 30 – Estadio. 165.9 kilómetros (siete vueltas).

El 5 de febrero se disputa la prueba élite

Así será la ruta: Salida frente al Estadio – Carrera 30 – Calle 10 – Carrera27 – Puerta del Sol – Calle 70 – Puente Palenque – Anillo Vial – Calle 45 – Carrera 27 – Calle 10 – Carrera 30 – Estadio. 237 kilómetros (10 vueltas).

Nairo Quintana sigue vigente

Para los bumangueses será un auténtico honor recibir a los mejores nombres del pelotón nacional, incluido Nairo Quintana, que no corre una competencia oficial desde el mes de septiembre, cuando representó a Colombia en los mundiales de Wollongong en Australia.

Después de eso vino la rescisión de su contrato con el Arkéa-Samsic y el proceso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en el que salió desfavorecido, confirmando la descalificación del Tour de Francia 2022 por el resultado positivo a tramadol.

Nairo Quintana participará del campeonato. - Foto: REUTERS

En su discurso del pasado miércoles, el ‘Cóndor’ aseguró que no se rendirá hasta volver a estar en una bicicleta compitiendo en las principales carreteras del mundo. “Quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo.

“Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando les recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio”, agregó.