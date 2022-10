Policía desmiente versión del gobernador de Santander al decir que explosión en Barrancabermeja había sido un atentado

Luego de las declaraciones del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, donde señaló en un medio local que la explosión que se registró la noche del pasado sábado primero de octubre en un depósito de gas, en el municipio de Barrancabermeja, Santander, estaría relacionado con presuntos cobros de extorsiones a comerciantes, las autoridades salieron a desmentir dicha versión.

“La primera hipótesis que hay es que hubo una mala manipulación por parte de la persona que expendía el gas, pero también se habla de unas posibles amenazas extorsivas a este comerciante, todo es materia de investigación”, dijo el mandatario en Enlace Televisión.

Tras estas palabras, la comunidad del sector Pozo Siete del Distrito Petrolero reaccionó de forma alarmante, por lo que le tocó al mismo comandante de la Policía del Magdalena Medio, el coronel Henry Ramírez, salir a desmentir la versión del gobernador.

“Lo que llevamos de la investigación nos indica que en el momento que se presentó el hecho no hubo una persona que se acercara al sitio, no hubo lanzamiento de ningún artefacto, no hay denuncia de extorsión de ninguna índole, estamos trabajando e investigando para determinar el origen de este hecho tan lamentable. Sin embargo, todo apunta a que fue un accidente que se presentó en este lugar, simplemente es determinar ese accidente en que consistió”, mencionó el oficial.

La emergencia

En el depósito, según las autoridades, estaban almacenados cerca de 500 cilindros de gas propano, de los cuales 14 explotaron y a su vez causaron un incendio de grandes proporciones. La onda explosiva afectó más de 83 vivienda; 29 personas resultaron heridas, de estas la mayoría ya fueron dadas de alta, a excepción de tres menores de edad que debieron ser trasladados a Bucaramanga y Piedecuesta debido a la gravedad de las heridas que sufrieron.

De momento, se desconoce la identidad las dos personas que fallecieron en medio de la explosión, debido a que los cuerpos fueron encontrados desmembrados.

Por su parte, el Hospital Universitario de Santander (HUS) aseguró que uno de los menores presenta quemaduras en más del 60 % de su cuerpo y actualmente se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátricos bajo pronóstico reservado.

“Hoy (domingo) a las 6:45 ingresó una menor de edad víctima de la explosión ocurrida ayer en la ciudad de Barrancabermeja, remitida de la Clínica Magdalena. La menor ingresó por politraumatismo y quemaduras en el 65 % de su cuerpo”, indicó el HUS.

Mientras que al Hospital Internacional de Colombia (HIC) ingresaron dos pacientes afectados de 12 y 7 años por la explosión en condiciones “muy críticas”, donde una de ellas se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“La menor de 12 años fue trasladada en condición muy crítica con unas quemaduras de segundo y tercer grado de profundidad y con una extensión del 60 % de su superficie corporal. Adicional, la paciente que presenta una injuria aguda pulmonar y posiblemente quemadura de su vía respiratoria, hace que se traslade a la UCI donde recibe ventilación mecánica”, señaló la institución, recalcando que se encuentra relativamente estable y su pronóstico es reservado.