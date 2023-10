Procuraduría formuló cargos al alcalde de San José de Miranda, Santander, por haberse comportado de forma irrespetuosa contra una mujer

Así la presunta agresión

De acuerdo con la denuncia realizada, el mandatario local presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y cegado de ira por una discusión que habría sostenido minutos antes con algunos familiares de Luz Estella, quien terminó llevando la peor parte de un problema en el cual ella al parecer no tenía nada que ver.

“Yo estaba con mi esposo bailando, luego apareció el alcalde y me dice: “la hijueputa licenciada” me pega con puño y se va. Él había acabado de tener problemas con una tía esa misma noche, vino y me encontró; yo ni siquiera sabía que ellos estaban discutiendo porque yo estaba bailando”, se lee en el relato entregado por la profesa en Medicina Legal.