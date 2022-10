Procuraduría pide al gobernador de Santander tomar “medidas urgentes” tras posesión de Yulia Rodríguez como alcaldesa de Girón

Luego de conocerse que Yulia Rodríguez Esteban asumió este jueves como alcaldesa de Girón, al parecer de forma irregular, la Procuraduría Regional de Santander envió un oficio al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, para tomara medidas al respecto; teniendo en cuenta que debe ser él quien nombre el nuevo mandatario de este municipio.

De acuerdo con Magda Liliana Buendía Chacón, procuradora de Santander, tras la salida del alcalde Carlos Alberto Román Ochoa por decisión de la Corte Constitucional, Rodríguez esteban “ingresó por vías de hecho a tomar posesión como alcaldesa municipal de Girón, al presumir que debe ser quien asuma las riendas del municipio”, indicó la funcionaria.

“Le solicito de manera urgente, adelantar las actuaciones a que haya lugar en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las facultades otorgadas al señor Gobernador de Santander, con el fin de que se restablezca el orden público, de conformidad con los artículos 296 y 303 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto se trataría de la usurpación del cargo del alcalde municipal de Girón”, dice la comunicación enviado por Buendía Chacón al gobernador de Santander.

Así mismo, la procuradora de Santander hace un llamado al mandatario departamental para que mientras se resuelve este enredo político nombre un alcalde encargado para Girón, tal “como lo establece la ley con el fin de evitar que el municipio permanezca acéfalo y de esta forma garantizar el orden y la autoridad local”, agregó.

Cabe precisar que Yulia Rodríguez fue elegida como alcaldesa de Girón el pasado 20 de junio de 2021 en medio de las elecciones atípicas que se realizaron, debido al lío jurídico en el que se encontraba en ese momento Román Ochoa. Tras salir victoriosa de la jornada electoral, Yulia permaneció en el cargo durante cuatro meses y luego tuvo que entregarlo nuevamente Carlos Alberto.

Sin embargo, el pasado martes 11 de octubre Carlos Alberto Román Ochoa debió abandonar el cargo como alcalde, luego de que la Corte Constitucional, ratificará que sí incurrió en doble militancia al apoyar en plaza pública a varios candidatos que aspiraban a la Gobernación de Santander, los cuales no formaban parte de la coalición por la cual inscribió su candidatura.

“Sí incurrió en doble militancia al haber realizado proselitismo político a favor de candidatos a la Gobernación que no eran parte de la coalición de partidos que avaló su aspiración a la Alcaldía de Girón”, señaló el Alto Tribunal al ratificar la sentencia emitida por el Consejo de Estado.

Con la salida de Carlos Román, según la norma, debía ser el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, el encargado de nombrar a un nuevo mandatario para Girón. La terna para escoger al nuevo alcalde o alcaldesa de Girón debía estar compuesta por los partidos Verde, Conservador, Liberal, MAIS y Cambio Radical.

No obstante, este jueves 13 de octubre Yulia Rodríguez Esteban llegó al palacio municipal asegurando que su credencial aún estaba vigente y por ende ella era nuevamente al alcaldesa de Girón.

“Estoy acá para responderles, voy a organizar nuevamente la casa; ustedes no tienen que afrontar las consecuencias jurídicas. Hoy estoy acá, me presenté por ustedes y esto jurídicamente sí es legal. Hoy me debía presentar y acá estoy si hoy no se presentaba la Corte si lo tomaba como abandono del cargo”, expresó Yulia Rodríguez.

Esta situación causó revuelo, teniendo en cuenta que el Auto 1265/22 de la Corte Constitucional que resuelve solicitudes de aclaración y adición de la Sentencia SU-213 de 2022, y la Sentencia SU-213-22 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, Expediente T-8.521.438, que, en la parte resolutiva indica: “CUARTO. RECHAZAR la petición presentada por la señora Yulia Moraima Rodríguez Estaban, relacionada con la declaratoria de su condición de alcaldesa del municipio de Girón (Santander) hasta que culmine el periodo constitucional 2020 — 2023″.

Hasta el momento el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, no se ha pronunciado al respecto.