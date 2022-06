“Que busque él, yo estoy contento con los resultados”: Hernández a Petro sobre denuncias de fraude

Desde Bucaramanga (Santander) el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se refirió a los comentarios hechos por seguidores de su contrincante, el líder de izquierda Gustavo Petro, con respecto a un supuesto fraude electoral en los comicios celebrados el pasado 29 de mayo.

De acuerdo con los simpatizantes del Pacto Histórico, luego de revisar detalladamente los formatos E-14 de la Registraduría habrían hallado inconsistencias en el registro de los votos, es decir, supuestamente a Petro no le contaron bien los votos.

“Toca que los busque él, porque yo estoy muy contento con la agilidad, pureza, dedicación, resultados rápidos en hora y media. Federico no dijo nada, Sergio no dijo nada, nosotros no dijimos nada, los demás candidatos tampoco. El único es Petro que está buscando excusas para, si pierde, incendiar al país, yo no le jalo a eso”, sostuvo el exalcalde de Bucaramanga.

Con respecto a los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que midió la intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial, el próximo 19 de junio, y que reveló el noticiero CM&, el ingeniero va en primer lugar, este aseguró que significa que los colombianos quieren un cambio.

“Eso es decisión de los colombianos, nosotros estamos diseñando las acciones que vamos a ejecutar a partir del mañana (jueves)”, agregó el candidato de la Liga de Gobernantes.

Asimismo, el santandereano sostuvo que las medidas que están funcionando en el actual gobierno, como la extradición, no serán modificadas, sino que hay que seguir aplicándolas.

“Lo que funciona no se toca, eso es una estupidez hacer cambios profundos para favorecer ¿a quién? ¿Está funcionando la extradición? Sí, ¿Es buena para Colombia? Sí, entonces no hay que cambiarla”, dijo Rodolfo Hernández.

En cuanto al lugar que realizaría su posesión en caso de ganar las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, el candidato de la Liga ratificó que será en un municipio muy pobre en el departamento del Chocó o en Piedecuesta (Santander) su tierra natal.

“Tenemos dos opciones, un pueblo muy pobre o Piedecuesta, pero ¿qué pasa con el pueblo pobre? Se inventan que la seguridad y gastan $10 mil millones en seguridad. Entonces si van a gastar toda esa platalera me posesiono en Piedecuesta, en el Concejo que es gratis”, sostuvo.

No asistir a debates

Este miércoles, el candidato presidencial Rodolfo Hernández se encontró cara a cara con todo el equipo de comunicaciones de su campaña presidencial y, después de cuatro horas de reunión, trazaron los lineamientos que desarrollarán en los próximos 20 días.

En la reunión tomaron importantes decisiones, entre ellas la no asistencia a los debates presidenciales.

La determinación la tomó el estratega de la campaña, el argentino Ángel Beccassino, junto al candidato santandereano después de analizar, entre otras, la agresividad por parte de la campaña de Gustavo Petro. Beccassino, en entrevista con SEMANA, había dicho recientemente que esos espacios son un “circo de lucha libre”.

Hernández no les huye a los debates, pero desde el lunes festivo pasado, un día después de conseguir casi 6 millones de votos en las urnas, el ingeniero anticipó que se avecinaba una arremetida en su contra por parte del Pacto Histórico y desde su campaña anunciaron que él no se iba a prestar para un “circo de lucha libre”, como ha dicho Beccassino.

La Oficina de Comunicaciones de Hernández aclaró que el ingeniero hará un llamado a la unión del país a través de su propuesta de cambio. Lo hará, según ellos, por medio de entrevistas en los medios de comunicación y las redes sociales, un escenario que él ha venido colonizando.