“Que un miembro de la primera línea gane más que un soldado es la ironía más grande”: gobernador de Santander

El santandereano Johan David Gómez Gelvez, de 19 años, fue uno de los nueve militares que perdió la vida en el municipio de El Carmen (Norte de Santander), en medio del atentado terrorista perpetrado por el ELN, la madrugada del pasado miércoles. Este cruel hecho, que además dejó a otros nueve soldados heridos, ha causado rechazo e indignación en el país.

Desde Santander, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, criticó duramente el déficit que se está presentando en las Fuerzas Militares y la falta de garantías que tienen los uniformados por parte de las autoridades nacionales. En el caso de Santander, aseguró, solo se cuenta con la mitad del pie de fuerza requerido.

Un joven que presta su servicio militar gana aproximadamente 350 mil pesos en Colombia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Johan David Gómez Gelvez era gironés, con amor había portado el uniforme para servirle a la patria, desafortunadamente murió. Pero, detrás de ello, no se ha determinado qué está pasando con el debilitamiento de las Fuerzas Militares y de Policía; tenemos un déficit de más de 35 mil soldados en el país. En Santander deberíamos tener cerca de 8.705 soldados y tan solo con 5.149 soldados, o sea que solo tenemos una capacidad del 62 %”, dijo Aguilar Hurtado.

A esta carencia de uniformados se suma a que, cerca de 1.241 se encuentran ―a la fecha― en licencia, permisos o enfermos. También el déficit se presenta en la Policía Metropolitana de Bucaramanga donde, según el gobernador, faltan más de 300 policías, en el Magdalena medio, 120, y en otros municipios de la región, 120 uniformados.

Para el mandatario departamental, los procesos de incorporación en el Ejército y la Policía se han debilitado debido a la falta de garantías y estímulos para los jóvenes por parte de las autoridades estatales, toda vez que hoy se ofrecen más beneficios a grupos ilegales que a los militares.

Militares asesinados por el ELN. - Foto: Ejército Nacional

“El Gobierno no se ha dado cuenta de que los procesos de incorporación fortalecen nuestras instituciones, estos se han debilitado. Miremos los estímulos que le daban a un joven como Johan David, que perdió su vida, solo les pagaran 350 mil pesos. Los jóvenes hoy no tienen motivación para hacer parte de las filas de la fuerza pública, el Gobierno nacional tiene una propuesta de pagarle cerca de un millón de pesos a los integrantes de la primera línea para que dejen de delinquir, mientras que un soldado que arriesga su vida no gana ni la mitad de eso, es la ironía más grande”, sostuvo el gobernador Mauricio Aguilar.

Junto con el soldado santandereano, también fueron asesinados el cabo segundo Brayan Gómez Gamboa; el cabo tercero Juan Benavides Bohórquez, y los soldados Kevin Acevedo Osorio, Hercel Fernández Bonivento, Johan Gómez Gelvez, José David Pushaina Epiayu, Fabio Epiayu Ipuana, Rafael Jiménez, Jaime Manuel Redondo Uriana.

Este viernes 31 de marzo ser realizarán las honras fúnebres de Johan Gómez Gelvez en el cantón militar de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, ubicado en la capital de Santander. Mientras que los otros ocho serán llevados a sus ciudades de origen.

Honras fúnebres de soldados asesinados por el ELN. - Foto: Ejército.

“Él era un joven que llevaba 10 meses prestando su servicio militar, quería seguir la carrera en las Fuerzas Militares. Él era una persona muy extrovertida, nunca se veía de malgenio, era un muchacho que estaba aprendiendo y nos duele su partida. Él no debió ser enviado a esa zona porque no tenía la pericia de combate”, expresó un familiar del soldado Gómez Gelvez.