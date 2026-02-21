Nación

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

La institución se pronunció y dio su versión de lo ocurrido.

Laura Camila Másmela Bernal

21 de febrero de 2026, 6:42 p. m.
Indignación en Barbosa, Santander, por policía que le disparó a un perro.
Indignación en Barbosa, Santander, por policía que le disparó a un perro. Foto: A. P. I. - Getty Images

Un procedimiento policial llevado a cabo en Barbosa, Santander, se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas en redes sociales, luego de que se revelara el video del momento exacto en que un uniformado dispara contra un perro durante la persecución a un ciudadano que presuntamente se negó a una requisa de rutina.

La grabación ha provocado rechazo e indignación entre los habitantes del municipio y usuarios de las plataformas digitales, quienes cuestionan lo sucedido y piden un mayor control y vigilancia en este tipo de procedimientos por parte de la autoridad.

Los hechos se registraron en las horas de la noche del viernes 20 de febrero en el barrio El Progreso, cuando varios residentes salieron de sus casas alarmados por el sonido de disparos.

Según las versiones de los testigos, el operativo se desarrollaba como parte de un control de rutina y, cuando un hombre decidió huir en compañía de su mascota para evadir el procedimiento, el animal resultó herido por un disparo del arma del agente.

Lo que generó aún más controversia fue que, en los distintos clips difundidos, se escuchaba al policía decir: “Quieto o le mato el perro”, mientras esperaba a que el ciudadano dejara de intentar escapar.

Segundos después sucedieron los disparos y el animal cayó herido, presuntamente con un impacto en el cuello, mientras vecinos del sector corrían a auxiliarlo y reclamaban para que pudiera ser trasladado a un centro veterinario.

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Ante la falta de atención inmediata, algunos habitantes decidieron trasladar al canino por su cuenta para intentar salvarle la vida.

El caso reabrió la discusión sobre los protocolos de actuación en procedimientos policiales y el manejo de situaciones en las que hay animales presentes.

La versión oficial de la Policía

A través de un video publicado en las redes sociales del Departamento de Policía de Santander se dio a conocer la versión oficial de la institución:

“La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública referente a lo ocurrido en el municipio de Barbosa, Santander, que, en las últimas horas, uniformados pertenecientes a la estación de policía Barbosa en sus actividades de registro y control abordan a un ciudadano para realizar una actividad cotidiana de identificación, a lo cual la persona reacciona y evita dicho procedimiento. El hombre reaccionó intimidando a los uniformados con un canino que lo acompañaba, que se encontraba en la calle sin bosal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una mordedura a un funcionario en su mano”, afirmaron.

Según la versión oficial, el uniformado habría recurrido al arma de fuego después de intentar apartar al animal que, presuntamente, lo estaba atacando.

La institución sostiene que, ante el riesgo, el agente tomó la decisión de disparar como medida extrema para detener la agresión y evitar consecuencias más graves.

“La Policía Nacional aperturó una investigación disciplinaria preliminar con el fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades particulares”, se indicó.

Sin embargo, en redes sociales aumentan los reclamos por este caso en particular y miles de personas se han mostrado en contra de la acción ejercida por el policía.

Por otro lado, el ciudadano que protagonizó la situación fue capturado y presentado ante la autoridad competente por el delito de violencia contra el servidor público.

