Santander BGA Fashion Week 2022: así será el evento de moda más importante de Bucaramanga

Este año llega la quinta versión del evento de moda más importante del oriente colombiano, Santander BGA Fashion Week. Serán tres días llenos de arte, color, talento y sofisticación donde los empresarios locales y nacionales buscarán, entre otras cosas, cautivar con el mundo fashionista.

Del 3 al 5 de noviembre, en el G12 Centro De Convenciones Bucaramanga, se llevará a cabo este evento que tendrá 27 pasarelas con un montaje nunca antes visto en la Ciudad Bonita y más de 50 muestras comerciales que los asistentes podrán disfrutar.

“Este año se contará con 27 marcas nacionales y regionales, una marca invitada internacional y habrá Market Place nacional de moda para todos los empresarios por un año sin costo de participación, quienes participen de este deben tener catálogos virtuales” explicó Víctor Sánchez Santiago, gerente de la agencia Ankara models.

Las marcas participantes son: Emprende lu, Heroes y Valientes, Fundación Rosa, Firmes con las mujeres y Camaleón, invitada internacional, Arellanos caracterizada por la moda sostenible, Braletka, Hossh, Lola accesorios, John Magnetic, Beek Jeans, Ana Lucía Tienda, Agridulce, SENA, Matus & Jones, Eslor Dotaciones, Alicia Wonderland, D’Godoy, Sianttori, More life, Mario Hernández, Marluc, Pasión por la lana, Dulce milagro / Samantina, Dolls, Martina, Santuario, By Camila Arias, Monarch, Blow up y la agencia show Models con las marcas Jefryto, Levis y Desigual.

La quinta versión del Santander Bga Fashion Week estará enfocado en destacar el talento local, en el marco del capítulo joyería, así mismo se fortalecerá la inclusión de género con la participación de modelos trans, mujeres talla plus size y artistas Drag.

Durante los tres días, tanto propios como visitantes podrás asistir de forma gratuita y tendrán entrada libre a la exposición de muestras comerciales, experiencia gastronómica, coctelería y tragos cortos. Adicional a eso, podrán disfrutar de nueve pasarelas por día, para un total de 27 pasarelas.

“El día de apertura la artista Fanny Lu será la encargada del show musical. De igual manera, los santandereanos disfrutarán más de 50 muestras comerciales en cada uno de los stands dispuestos para los expositores, espacio propicio de relacionamiento, base de datos y contactos. La entrada al evento no tiene ningún costo y el horario de apertura y cierre cada día será de 11:00 a. m., a 11:00 p. m. A las 6 p. m., se dará inicio a cada una de las pasarelas locales y nacionales, talento Santander para el mundo”, agregó Sánchez Santiago.

En ese sentido, durante el evento se espera contar con un aforo de 9000 asistentes presenciales. Así mismo, participarán celebridades e influenciadores regionales y nacionales.

De acuerdo con los organizadores, con la realización de actividades como esta se buscan impulsar la reactivación económica de la región y seguir proyectando a Santander como un destino cultural biodiverso, en donde se puede encontrar gastronomía y moda, emprendedores con mucho talento joyas, marroquinería, calzado, confección infantil y moda para toda la familia.

“Santander Bga Fashion Week es el escaparate perfecto para crear un vínculo con los empresarios del ecosistema moda, marroquinería, joyería, prendas de vestir, calzado, artesanías, accesorios y bisutería, logrando una reactivación comercial a través del turismo de moda en Santander”, concluyó.