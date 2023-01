“Te extraño mucho”: el conmovedor video de un niño que le habla a la tumba de su padre en Bucaramanga

El menor, de no menos de cuatro años, camina hasta la tumba de su padre y le dice: “papá, papá, despiértese”.

La inocencia de un pequeño niño quedó grabado en video por quien sería su madre, luego de que juntos fueran a visitar un cementerio en la ciudad de Bucaramanga, donde reposa los restos de Elkin Yesid Rueda, un hombre que habría sido asesinado el pasado 1 de enero de 2022.

Pues al cumplirse un año de este lamentable suceso ocurrido en el barrio Villa Helena, ubicado al norte de la capital santandereana, por hechos que aún son materia de investigación, su hijo y esposa llegaron hasta este Campo Santo para recordarlo.

La mujer que acompaña al menor empieza a grabar la triste escena cuando el niño, de no menos de cuatro años, empieza a caminar por los pasillos del cementerio quitando: “papá, papá” y luego al reconocer la tumba sale corriendo y dice: “¡aquí está!”.

Este fragmento, el cual ya es viral en redes sociales, muestra momentos muy emotivos, donde el infante abraza la lápida del joven de 23 años y mientras observa todas las decoraciones que tiene, expresa: “papá, papá, te extraño mucho, papito, te amo mucho, papá, papá, despiértese”.

El niño continúa una y otra vez llamando a su padre y golpeado la papila con su mano, donde al no obtener respuesta se pregunta: “¿dónde está mi papito?, ¡papá, papito!”.

El estremecedor mensaje de Navidad del padre de Luis Andrés Colmenares en la tumba de su hijo

En otros hechos, Luis Alonso Colmenares compartió un video por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que visitaba la tumba de su hijo, Luis Andrés Colmenares, muerto en extrañas circunstancias el 31 de octubre del año 2010.

El padre del joven acostumbra visitar la tumba de su hijo todos los años por estas fechas, para desearle una Feliz Navidad y recordar su memoria. “Hola Luis Andrés, vine de nuevo a visitarte en Villanueva, como lo hago todos los años para estas fechas, para desearte una Feliz Navidad. Dejarte mis recuerdos y vestir la tumba donde tu cuerpo descansa en paz”, escribió.

El padre menciona, en medio de su publicación, que no hay día en el que no recuerde a su hijo; además, indica que todos los días ora por él y aclara que esta es una de las fechas en donde más lo recuerda, ya que la época decembrina era la que más disfrutaba Andrés en vida.

“Tú sabes que no hay un día de mi vida que lo pase sin pensarte, o sin nombrarte en mis oraciones. Con el inicio de la Navidad resulta insuperable pensar en estas fechas, que eran de las más especiales para ti, porque todo en nuestras vidas giraba en torno a ti, organizando la novena y entregando regalos a muchos niños, que hoy de adultos también te siguen recordando”.

El padre del joven reconoció que para estas fechas la ausencia de su hijo se hace más latente y le pide a Andrés que se escape por un momento del lado de Dios para que puedan sentir su presencia en las festividades de Navidad y Año Nuevo.

“Para estos días de Navidad y Año Nuevo se hace más evidente tu ausencia entre nosotros, y se apodera de mí la ansiedad, por eso te digo que busques la forma de escaparte de Dios para que nos hagas sentir tu presencia en estas fiestas”.

El padre del joven espera algún día volver a reencontrarse con su hijo y sentir un aliciente ante tanto sufrimiento que tuvo que padecer ante su partida y más en las extrañas circunstancias en las que sucedieron los hechos. Además, recalca que si hubiese sabido que la vez que se despidió de su hijo era la última, jamás lo hubiese soltado.

“Abrázame Luis Andrés, acaríciame el alma, lléname el corazón porque es inevitable que me quiera salir cuando me pongo a pensar lo que sería de tu vida en estas fechas; pero eso lo hablaremos cuando nos volvamos a encontrar. De haber sabido, no te suelto el día que nos despedimos con el último abrazo que nunca olvido. Feliz Navidad en el cielo”, dijo.