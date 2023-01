Tras fuerte enfrentamiento con la Policía, dos hombres resultaron heridos en la Plaza Guarín de Bucaramanga

Un hecho de intolerancia motivado por un presunto ajuste de cuentas sería la causa de una balacera registrada este jueves, 12 de enero, en inmediaciones de la Plaza Guarín de Bucaramanga (Santander). La violenta escena dejó dos personas heridas y una más que está siendo buscada por las autoridades.

Hasta la carrera 33 con calle 31 de la capital santandereana llegó una pareja en busca de venganza; una vez ubicaron al hombre que buscaban, se acercaron a él y lo enfrentaron. Las tres personas estaban armadas y, sin importar que en lugar se encontraban otros ciudadanos, decidieron atacarse a bala.

Uniformados redujeron al agresor de un disparo. - Foto: Policía Mebuc.

El cruce de disparos generó pánico y caos en el lugar, mientras los testigos alertaron a las autoridades y buscaron refugio para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

“Una pareja decide tomar justicia por mano propia y agrede a una persona que en días anteriores, al parecer, había golpeado a una señora. Hoy, el compañero sentimental de la mujer accionó un arma de fuego en dos oportunidades contra la víctima”, explicó el brigadier general José James Roa Castañeda, comandante de la Policía metropolitana de Bucaramanga.

Tras el arribo de las patrullas de la policía, el señalado agresor (esposo de la mujer), con la intención de evitar ser capturado, apuntó contra los uniformados, pero terminó siendo herido y reducido.

“Se inició una persecución y, como resultado, el victimario recibió un disparo de uno de nuestros uniformados a la altura de la pierna, [que] no reviste gravedad. [El hombre] es capturado y posteriormente llevado al hospital, donde se encuentra en observación médica”, agregó el brigadier Roa Castañeda.

La pareja sentimental del agresor logró escapar del lugar. - Foto: Policía Mebuc.

Entre tanto, la mujer que acompañaba al agresor tomó el arma y, pese a que fue perseguida por la Policía, logró huir aprovechando la congestión vehicular que en ese momento se presentaba. Una motocicleta la estaría esperando metros adelante para ayudarla a fugarse del lugar.

“Estamos investigando, muy pronto va a ser identificada y judicializada; esperamos recuperar el arma con la cual se lesionó a la víctima. En este momento, tenemos una víctima con dos impactos de bala y el victimario con un impacto hecho directamente por la Policía, los dos están el hospital; un arma incautada, y una motocicleta inmovilizada”, sostuvo el comandante de la Policía de Bucaramanga.

Tras este hecho de intolerancia y violencia, las autoridades de la Ciudad Bonita hacen un llamado a la comunidad para que resuelvan sus conflictos mediante el diálogo y eviten tomar justicia por mano propia, pues este tipo de casos podría resultar en tragedias y acarrea problemas con la justicia.

“Solucionemos los problemas hablándolos, hacemos un llamado para que si tenemos una situación compleja de discusión la solucionemos mediante el diálogo y no tomando justicia por nuestra propia mano, buscando generar muertes que no tienen ningún sentido. En este acaso, el agresor se va a recuperar de la herida e irá para la cárcel, estos hechos no se deben repetir”, concluyó el comandante.

Los dos heridos se encuentran bajo observación médica en el hospital. - Foto: A.P.I.

Cabe recordar que en Bucaramanga, el pasado fin de semana festivo, una discusión que se salió de control terminó con un hombre sin vida y otro capturado. El brutal hecho se registró hacia las 2:00 a. m., cuando una pareja departía en el barrio Girardot, ubicado en la comuna cuatro occidental, y fue interceptada por un sujeto desconocido.

Ember Edinson Camargo Camacho, de 44 años, caminaba en compañía de su pareja sentimental por la calle 21 con carrera 10, en la madrugada del domingo, en busca de una tienda dónde comprar comida y cervezas; conversaban tranquilamente cuando un joven se acercó a ellos.

Alias Gafas, como fue identificado aquel joven de 19 años, comenzó a discutir con Camargo Camacho e incluso lo habría retado a pelear. Alias Gafas esgrimió un arma blanca y le propinó dos puñaladas a Ember Edinson, una en la cintura y otra en la pierna izquierda, que el pasado martes lo llevaron a la muerte.