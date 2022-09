Video | Aparatoso accidente de tránsito en la vía Bucaramanga-Girón deja un muerto y cuatro heridos

Foto: Archivo particular - Tomada de Facebook

Un brutal accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes –23 de septiembre– en la vía Bucaramanga-Girón, donde quedó como saldo un muerto y cuatro heridos. La primera hipótesis que se maneja como causa del siniestro es el exceso de velocidad.

Este incidente se presentó sobre las 2:00 p. m. a la altura del puente El Bueno, en inmediaciones de la Terminal de Transporte, cuando un vehículo de alta gama de la marca Jaguar, color azul de placas FQS-230 de Medellín, se estrelló con un poste de luz, atravesó el separador y colisionó con otro automóvil y una motocicleta que se movilizaban en dirección contraria.

El conductor de este lujoso carro, quien fue identificado como Jean Ángelo Figueroa Torres, salió expulsado y murió en el lugar de los hechos, mientras que dos mujeres que viajaban con él resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

“Este vehículo que venía de oriente-occidente, al parecer, perdió el control adelante, giró, dio bote y le cayó encima a la moto; en total son cuatro los lesionados y una persona fallecida”, puntualizó el agente de tránsito, Édgar Gutiérrez.

Por el momento, se desconoce la identidad de las personas heridas y su parte médico. Las otras dos personas que se movilizaban en la motocicleta también fueron remitidas a centros asistenciales. Los ocupantes del otro carro resultaron ilesos.

“En la pesquisa que se hizo no se ha encontrado licor al interior del vehículo. Sí se halló una botella a los costados del lugar de los hechos, pero no podemos decir si el conductor del carro la traía o venía en estado de embriaguez; no podemos decir eso hasta que se realice todo el estudio pertinente”, señaló Gutiérrez.

Motociclista agredió a un agente de tránsito

En la tarde del jueves –22 de septiembre– se presentó un nuevo caso de intolerancia, donde en esta oportunidad un agente de tránsito de la capital santandereana resultó fuertemente golpeado por un motociclista en medio de un retén.

Este operativo de control, por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), se llevó a cabo sobre la calle 53 entre carreras 34 y 35, en el sector de Cabecera, donde, al parecer, un hombre vestido con camisa roja habría sido requerido por las autoridades de tránsito para presentar sus documentos, pero al no tenerlos en regla su reacción fue agresiva.

Uno de los asistentes en este lugar grabó el momento exacto cuando el motorizado se abalanzó contra este servidor público, lo tumbó al suelo sobre una acera y empezó a golpearlo, todo porque le habrían inmovilizado su medio de transporte.

Mientras el agente intentaba cubrir su rostro, este hombre le propinó puños en todo el cuerpo. Ante esta escandalosa escena, llegaron varias personas a intervenir en el hecho y uno de ellos se llevó al agresor a la fuerza, mientras el alférez fue auxiliado por los espectadores.

Luego de esta situación, el mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas, se pronunció y rechazó esta agresión al asegurar que este ciudadano, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, deberá responder por los actos cometidos.

“Este desadaptado será capturado y puesto a disposición de las autoridades. No permitiremos agresiones. No tener papeles e incumplir las normas también es ser corrupto. La lucha contra la corrupción la damos todos, denunciando, cumpliendo deberes y protegiendo la vida”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.