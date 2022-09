Video | Conductor agredió con un machete a paletero en Piedecuesta, Santander

Un violento hecho de intolerancia se registró la mañana de este jueves 22 de septiembre en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde un conductor intimidó y agredió con un arma blanca, tipo machete, a un controlador vial. El hecho que captado en video.

La situación se presentó en el sector de Quinta Granada, donde se adelantan obras de mejoramiento vial y, por ende, el paso vehicular ha sido restringido con el fin de evitar accidentes u otros hechos que puedan poner en riesgo tanto la vida de los conductores como de los obreros que allí trabajan.

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa cómo el conductor de un vehículo Spark de color negro, de placa KKZ-238, intentó pasar a la fuerza pese a que el “paletero” le indicó que no lo podía hacer y por ello ahí estaba la barrera plástica vial.

Sin embargo, del vehículo descendió uno de los ocupantes y, en un acto irreverente, movió la barrera y luego le hizo señas al conductor para que continuara el camino. Sin embargo, el regulador, tratando de hacer valer sus funciones, impidió que siguiera moviendo la barrera.

Justo en ese momento se bajó el hombre al volante del automotor, enceguecido de ira, atacó verbal y físicamente al trabajador, quien continuaba diciendo que estaba haciendo valer su trabajo y por allí no se podía circular. Razones que no fueron escuchadas por este hombre, quien se regresó a su vehículo y sacó un machete.

Según se observa, en repetidas oportunidades con este elemento el infractor golpeó al regulador vial. En ese momento al sitio arribó un grupo de motociclistas para defender al trabajador y reclamarle al agresor.

“Él es un trabajador, como usted y como yo, respete. Eso no se hace, usted es un irresponsable, mal educado”, se escucha decir a una mujer, evidentemente indignada por la situación.

Ante la reacción defensora de los motociclistas, el conductor optó por retroceder e irse del lugar, en busca de otra ruta para seguir con su recorrido.

Asimismo, en redes sociales, los comentarios de rechazo no se han hecho esperar, los ciudadanos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.

“Que triste que agredan a una persona que está cumpliendo con su trabajo, después que pase a mayores vienen las lamentaciones. No se puede agredir a una persona trabajadora, si está ahí la barrera es porque no puede pasar, el respeto no pelea con nadie y menos con una persona humilde que cumple con su trabajo”.

“Estas situaciones no se pueden permitir, tras de irrespetuoso, agresivo y atentando contra la vida de una persona”, son algunos comentarios de los internautas.

Vale precisar que en dicho sector los vehículos solo pueden transitar si los encargados de la obra autorizan y por lapsos de tiempo cortos.

Entre tanto, las autoridades indicaron que están tras la búsqueda de estos dos hombres para que respondan por sus acciones, teniendo en cuenta que pusieron en riesgo la vida de una persona al utilizar un machete.