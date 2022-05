Video: temor en Bucaramanga por banda de ladrones en moto, así asaltaron una camioneta

La inseguridad en la ciudad de Bucaramanga (Santander) continúa siendo un tema alarmante. En esta ocasión, un ciudadano captó en video el nuevo ataque de los llamados ‘motoladrones’, sujetos armados que se dedican a intimidar y despojar a los bumangueses de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en la carrera 17 con calle 55, en el barrio Ricaurte. Allí, dos personas que se encontraban a bordo de una camioneta gris fueron interceptadas por una pareja de delincuentes armados, quienes tenían el rostro cubierto con cascos.

De acuerdo con las imágenes, uno de los bandidos abrió la puerta del conductor y le quitó un morral, donde se presume había dinero, mientras que el otro intimidó a un ciudadano que observaba la situación y despojó al copiloto de sus pertenencias

Una vez consiguieron el “objetivo” salieron corriendo en dirección contraria, hacia donde esperaban sus cómplices a bordo de dos motocicletas, para huir.

El tema de inseguridad no solo preocupa a los bumangueses, quienes por temor optan por no salir o no transitar por ciertos sectores; también al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien aseguró que la fuerza pública reforzará su capacidad para combatir a estos delincuentes.

“Aquí tenemos que seguir intensificando el trabajo articulado entre Policía, Ejército, autoridades de tránsito y alcaldes para que se sigan dando resultados. Desde luego, tenemos que seguir reforzando la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y sobre todo en los lugares comerciales”, señaló el mandatario.

Este violento atraco se registra tan solo 16 días después de que la Policía de Bucaramanga y los alcaldes del área metropolitana informaran sobre la desarticulación de la banda delincuencial ‘los motoladrones’.

En el operativo realizado en el sector de La Cumbre, en Floridablanca, fueron capturadas seis personas, entre ellas cinco de nacionalidad venezolana, que tendrían orden judicial por hurto calificado y agravado.

Esta organización criminal protagonizó siete hechos criminales en el área metropolitana: los más sonados ocurrieron en la Ciudadela Real de Minas, Cabecera, Sotomayor y Cañaveral, que quedaron registrados en cámaras de seguridad.

En todos estos casos, los asaltantes llegaron en dos o tres motocicletas, intimidaron a sus víctimas con armas de fuego y posteriormente les hurtaban dinero, celulares y demás objetos personales. Se estima que el monto de los hurtos asciende a más de $ 18 millones.

“Con el acompañamiento de las diferentes autoridades y bajo el marco legal, hoy podemos decirle a la ciudadanía que este grupo de delincuencia común organizada está siendo desarticulado por la Policía Nacional”, dijo en su momento el brigadier general y comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Samuel Bernal.

En medio del procedimiento se dio con la captura del cabecilla de este grupo delincuencial, además de la incautación de las motos con las que cometieron varios hurtos en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

El comandante aseguró que en la declaratoria del hecho metropolitano de seguridad y convivencia ciudadana se seguirá articulando ese trabajo que se viene realizando junto con los alcaldes del área metropolitana, con el objetivo de recuperar la seguridad en Santander.