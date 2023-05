“A vos y a tu hijo les voy a hacer santería”: los extremos presuntos maltratos de abogado de Gobernación del Valle a su expareja

A Karenth Cardona, su expareja, un abogado que presta sus servicios a la Gobernación del Valle del Cauca, la puso en jaque. Por medio de múltiples amenazas y maltratos, Andrés Felipe Ortiz la tuvo contra las cuerdas. La familia de la víctima denunció todo.

María Fernanda Cardona, quien vive en Estados Unidos y es prima de Karenth, fue su portavoz y encargó de poner en conocimiento público los diferentes chats y audios en los que este hombre la amedrentaba.

“Es un psicópata, abusador e insensible”, así describe al abogado por quien su prima vivió tormentosos momentos tras la ruptura.

Relata que luego de la separación, Ortiz buscó a la familia para hablar mal de ella y luego enviarles videos privados en los que aparecían teniendo relaciones sexuales.

“La familia lo bloqueó, pero luego empezó a pegarle a Karenth, a meterse con Ethan -su hijo-, a mandarle mensajes, a acosarla, a perseguirla, la encerró en un cuarto, la amenazó con hacerle brujería”, cuenta María.

Afirma que la situación escaló a tal punto que este hombre la amenazó con asesinarla como a la Dj Valentina Trespalacios.

“Él sabe donde vive Karenth, donde vive Kelly -su hermana-, quien tiene una niña de tres años, dice que les va a hacer daño. Dice saber donde vive toda la familia”, añade.

Los mensajes

En las pruebas difundidas por la familia de Karenth se escucha, presuntamente, a Andrés Felipe Ortiz, decirle que le hará brujería a ella y su hijo. “No necesito acercarme a vos para hacerte el daño que te voy a hacer a vos y a la belleza de hijo que tienes, los voy a tirar a la prenda, les voy a hacer santería, par de hijueput*s. Vos te vas a quedar en ese hijueput* aborto, o te voy a enfermar a Ethan extremo”.

En varios audios insiste en que Karenth debe abortar y que no responderá por el bebé. “Si tiene que abortar o matarlo, que lo haga, y si lo llega a tener que a mí no me vaya a chimbear porque no va a tener ni un saludo de mí”.

También le hace duras advertencias con insultos de por medio: “Ya sabes, gran hijueput*, a mí no me vas a enredar con tu cuento de ayer. Vos y yo nos volvemos a ver y te voy a sacar la verdad, malparid*, ya vas a ver, hijueput*”.

Además de enviarle mensajes diciéndole que le haría daño, le enviaba textos manifestándole que tenía que quedarse con él y que le quedaba prohibido sostener otras relaciones. “Métase en la cabeza que usted y yo vamos a estar juntos, y usted no va a salir con nadie más”. “Usted y Ethan no se van a ir de mi vida por ahora. Te veo una mamasita”, le decía en otro mensaje.

Luego de enviarle los videos íntimos a la familia de Karenth, le preguntaba: “¿Es necesario que el marido de tu mamá vea más?”.

Este sujeto, de acuerdo con otro chat, afirmaba que con sus amenazas buscaba asegurarse “de que jamás en la vida me vaya a salir con sorpresas esta putica”.

Chats difundidos por la familia de Karenth. - Foto: Tomada de redes sociales

Gobernación del Valle responde

La denuncia llegó hasta oídos de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien se pronunció al respecto.

“Qué indignación conocer estas denuncias sobre las amenazas proferidas por un profesional que presta sus servicios en la Gobernación del Valle del Cauca. Esto es reprochable. No vamos a tolerar estas situaciones”, dijo la mandataria.

Rechazo tajantemente las agresiones que denuncia una joven y su familia, por parte de un profesional que presta sus servicios a la @gobvalle. He ordenado terminar cualquier vinculación de esta persona con nuestra entidad, y a @EquidadValle acompañar a la mujer afectada y su… pic.twitter.com/2k4SNmkyvt — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 4, 2023

Y añadió: “Desde la Secretaría de Mujer, Equidad, Género y Diversidad Sexual queremos extender el acompañamiento jurídico y psicosocial que permita aportar para esclarecer los hechos y dar celeridad a la investigación, pero sobre todo, garantizar el bienestar de la víctima y redes de apoyo”.

Piden justicia

La familia de Karenth pide que el caso no quede impune. “Este tipo no solo le pega a las mujeres, abusa e insulta, sino que también es capaz de amenazar a un niño de 3 años, manipular la gente, grabarse en intimidad y chantajear con eso, buscar datos personales de familiares de sus víctimas para amedrentar, manipular, amenazar, desvalorizar y enviar sus porquerías. Este hombre merece castigo, merece ser conocido por todo el mundo”, dice la familia de la víctima.

Después de que la denuncia se hizo pública, varias mujeres han enviado mensajes a la familia de Karenth afirmado haber sufrido comportamientos similares por parte de Ortiz.

El abogado no se ha pronunciado sobre las afirmaciones que se han hecho en su contra, los chats y audios difundidos por la familia de su expareja.