Aberrante: a perrita le pusieron bozal con alambre de púas en Cali

Sierra también aseguró que Elsa “se demoró mucho en empezar a comer, pero ya dio sus primeros bocados”, y que no hay indicios de la persona que hirió a la canina, “por lo tanto, no hay contra quien instaurar la denuncia, le pedimos a Fiscalía que investigue”.

Encuentran perros y gatos sin comida

“Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días. Están enfermos y varios tienen afecciones respiratorias y otras condiciones”, indicó Sierra.