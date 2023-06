Preocupantes casos de maltrato animal en Cali: uno de ellos involucra a un hombre que fue grabado ahorcando a un perro

El concejal del Movimiento Animalista del Valle, Terry Hurtado, continúa denunciando graves casos de maltrato animal en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). De acuerdo con el cabildante, esta semana dos sucesos quedaron grabados en video.

Uno de los casos involucra a un hombre quien quedó en evidencia cuando estaba ahorcando a una perra en un balcón. Pese a que la canina víctima de golpes fue rescatada por la Unidad de Protección Animal (Uaepa), se corroboró que el maltratador vive con otro perro y un gato, que también podrían estar en peligro.

Por ello, Hurtado solicitó a las autoridades pertinentes que adelanten la aprehensión material preventiva de los otros animales que viven con el sujeto.

“Se ve al hombre poniendo y presionando sus manos alrededor del cuello de la perra, tras darle golpes y castigarla. Ante este caso, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) confirmó que esta ya fue trasladada al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde permanece bajo custodia”, indicó Hurtado.

Terry Hurtado, concejal de Cali. - Foto: Cortesía Concejo de Cali

El concejal también solicitó que se compulsen copias de estos procedimientos a la Inspección de Policía Especializada para la Protección Animal y a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones pertinentes relacionadas con el maltrato animal que se estaría dando en este caso.

Hurtado también rechazó el primer abandono que se registró en el Centro de Bienestar Animal de Cali, e invitó a la comunidad a ayudar a ubicar a una pareja que, según se evidencia en las cámaras de seguridad, dejó a un perro a las afueras del lugar.

“Una señora que inicialmente llegó para que atendieran a un perro, luego salió y dejó el perro abandonado. Esto es totalmente inaceptable, a esta señora descarada hay que ubicarla para poder sancionarla y que quede un referente de que los animales no se abandonan”, manifestó.

El concejal agregó: “el CBA no es un lugar para ir a tirar y abandonar animales, es un lugar para atenderlos, es un hogar de paso: la atención que se presta en este centro no exime a los cuidadores de las responsabilidades que tienen con sus animales compañeros”, explicó.

La pareja quedó en evidencia cuando abandonaron al perro en plena autopista. - Foto: Pantallazo video Movimiento Animalista del Valle

Entretanto, desde el CBA se informó que la mujer implicada en este caso de abandono, llegó al lugar en un taxi de placas VCW 588 con un perro para recibir consulta.

“Se comporta extraña, deja información falsa. Sale con el perro, lo abandona más adelante. El perrito corre por la mitad de la calle buscándola, regresa, se para en la puerta. Lo deja enfermo y triste. Ayúdenos a encontrarla para sanción”.

De otro lado, las autoridades hallaron una aterradora escena de maltrato animal en el barrio Ciudad Los Álamos, en Cali.

En medio de un operativo que fue liderado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Uaepa), con apoyo de la Policía Ambiental y del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, rescataron a un grupo de animales víctimas de maltrato y abandono.

Las personas que conozcan casos de maltrato animal pueden denunciar al 123 de la Policía. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que conseguimos una orden de allanamiento para entrar a una vivienda, donde se nos había prohibido el ingreso anteriormente, para revisar los animales”, aseguró Liliana Sierra, directora de la Unidad Administrativa de Protección Animal.

En la vivienda fueron hallados 10 perros y un gato, bajo la custodia de una persona que en repetidas ocasiones fue denunciada por la comunidad, debido a la mala tenencia de estos animales.

“Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días. Están enfermos y varios tienen afecciones respiratorias y otras condiciones”, indicó Sierra.

En la vivienda no solamente acumulaban animales sino también objetos. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Según las autoridades, la persona tenedora fue capturada y se le iniciará un proceso por maltrato animal.