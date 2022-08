Accidentes de tránsito en Cali han aumentado en los últimos meses

La realidad de la movilidad de la capital del Valle es alarmante. Según el observatorio ciudadano dedicado al monitoreo de indicadores de la calidad de vida en la ciudad de Cali y sus municipios de influencia, Cali Cómo Vamos’, en cuatro meses se registraron más de 103.000 infracciones de tránsito.

Entre el primero de enero y el 8 de mayo de este año, el número de accidentes de tránsito habrían aumentado en 35,7 % con respecto al mismo período del año pasado. Una cifra preocupante, pues en ese lapso se registraron 4.212 accidentes, mientras que en 2021 fueron 3.105 siniestros viales.

El informe indica que 2.564 accidentes causaron solo daños materiales, lo que serían 779 casos más que en 2021 (1.785). Entretanto, este año resultaron lesionadas 328 personas, en comparación con el año pasado.

En cuanto a víctimas mortales, hubo un aumento de 17,8 %, al pasar de 73 fallecidos, en 2021, a 86 en lo que corrido de 2022.

“Comparando el dato de 2022 con el año anterior, los fallecidos que se movilizaban en automóvil aumentaron 33,3 %; los que eran motociclistas, 51,6 %, y los que eran ciclistas, 25,0 %”, señala el documento.

Asimismo, las infracciones impuestas entre el primero de enero y el 7 de mayo de este año, fueron en total 103.247. Las más frecuentes por transitar en sitios restringidos o en horas prohibidas, no acatar las señales o requerimientos de agentes de tránsito y no tener al día la revisión técnico-mecánica.

El informe de Cali Cómo Vamos también indica que los motociclistas han sido los más afectados; entre el primero de enero y el 27 de marzo de este año hubo en promedio 34 accidentes de tránsito cada día. Lo que equivale a 2.915 accidentes en ese tiempo, 649 más que el año pasado.

En estos siniestros resultaron 1.186 personas lesionadas, 218 casos más en comparación al 2021, mismo lapso en el que se registraron 968 afectados.

En cuanto al número de víctimas mortales, entre el primero de enero y el 27 de marzo de este año fallecieron 51 personas. De ellas, 26 se movilizaban en motocicletas.

Nuevas protestas de motociclistas en Cali por no poder adquirir el Soat

En Cali no cesa la polémica por la negativa de las aseguradoras de vender el Soat, póliza obligatoria para los vehículos que transitan en el territorio nacional.

Los motociclistas, cansados de las trabas de estas empresas para comercializar el seguro, volvieron a protestar pacíficamente el día de ayer, miércoles 3 de agosto, en una vía contigua al Centro Administrativo Municipal (CAM), el edificio de la Alcaldía, para exigir respuestas.

Y es que además de pedir que se les venda el Soat, los motociclistas, que en Cali son aproximadamente 300.000, piden que se suspendan las multas por no portar el documento al día mientras las aseguradoras dejan las dilaciones.

“No nos venden el Soat, pero el Gobierno lo exige y las fotomultas siguen activas respecto a la multa, y no nos dan soluciones. Las aseguradoras tampoco se pronuncian y en las pocas partes donde lo venden cobran una comisión que oscila entre los 60.000 y 100.000 pesos″, dijo una vocera de los motociclistas que protestaron.

Ella asegura que aunque hay muchos sitios que dicen vender el Soat, a la hora de hacer la compra niegan el servicio. Además, denuncia fraudes: “Hay plataformas que aseguran venderlo, uno lo compra y luego el documento no carga, es decir, ya hay mucha gente estafada”.

Hace unos días, el secretario de Movilidad, William Vallejo, señaló que su dependencia estaba estudiando la viabilidad jurídica de suspender las multas a quienes no porten el Soat al día mientras se soluciona la problemática.

Sin embargo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseveró ante la protesta de los motociclistas que hacer tal suspensión de multas está fuera de sus capacidades.

“Esto no lo puede resolver un alcalde, las empresas aseguradoras son de carácter nacional, deben ser los organismos nacionales los que sancionen y pongan multas a las empresas aseguradoras que no cumplen su deber ser, porque una moto sin seguro es una moto que corre riesgo”, dijo.

No obstante, el mandatario dio credibilidad a las denuncias de los motociclistas y manifestó que en su poder tiene una prueba de que las aseguradoras no están vendiendo el Soat.

“Tengo una grabación donde se llama a una compañía de seguros a solicitar el Soat para una moto y rápidamente nos dicen que no hay Soat, que no se van a vender para la gente”, afirmó.

Añadió que los reclamos de los motociclistas deben continuar exigiendo que se les venda la póliza por el beneficio de la seguridad en las vías: “Por lo pronto yo le debo responder a los motociclistas de Cali que no puedo levantar la decisión de no pedir el Soat porque es una garantía de que si tiene un accidente, será atendido o reparar los daños. Si no tiene Soat, guarde la moto, pero presionemos todos juntos y a una sola voz para que las aseguradoras lo vendan”.

Entre tanto, Fasecolda, agremiación a la que están afiliadas las aseguradoras, explicó que las empresas no pueden limitar la venta de los seguros.

“Fasecolda no tiene injerencia ni conocimiento sobre temáticas de comercialización de este tipo de seguros, pero lo que sí resulta claro es que la ley obliga a las aseguradoras a expedir este tipo de pólizas en todo el territorio nacional”, dijo Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de la agremiación.