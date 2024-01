Alerta: Cali es la ciudad donde más matan en Colombia. El comandante de la Policía confirma que hay 103 bandas criminales y revela el plan para combatirlas

La cifra de asesinatos en Cali cerró el año pasado con 1.004 casos, según el reporte oficial expuesto por las autoridades. La capital del Valle no logró bajar la tasa a menos de 1.000 hechos y, una vez como en los últimos 20 años, se posicionó como la ciudad más violenta de Colombia y la número 32 en el mundo. En diálogo con SEMANA, el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, quien es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó el fenómeno violento de esta ciudad, donde hay más de 100 estructuras criminales.

C.O.: Efectivamente, el año pasado en Cali se presentaron 1.004 homicidios, la administración distrital de ese momento había propuesto que no pasaran de 1.000 hechos; para este año, nosotros ya hemos tenido unas reuniones de coordinación con la Secretaría de Seguridad, donde hemos definido la estrategia ‘Por Cali siempre presente’. Con eso queremos romper tendencias en los primeros 100 días, en los que vamos a atacar de manera frontal los temas de homicidio, hurto y extorsión. Esperamos que la tasa promedio diaria sea de 2,7 homicidios. Es por lo que estamos trabajando para no superar los 1.000 asesinatos al acabar el año.