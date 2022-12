Alumbrado navideño de Cali que costó más de $ 14 mil millones recibe fuertes críticas: dicen que es “lamentable y triste”

Al tradicional alumbrado navideño de Cali, reconocido como uno de los más importantes del país, le ha llovido una ola de críticas en apenas dos días de funcionamiento. Los 14.500 millones de pesos que le costó a la ciudad la iluminación no se ven reflejados en la experiencia que están viendo los visitantes.

Ciudadanos que han asistido al Bulevar del Río, el que se supone es el punto con mayor intervención del alumbrado, y concejales de la capital del Valle del Cauca, reprochan el nivel de la experiencia de este año.

“Qué tristeza de alumbrado en Cali. ¿Qué es lo que pasa, alcalde? ¿Será que en Colombia tenemos que ser los últimos, porque que alumbrado tan malo? Qué tristeza de alumbrado, es una pérdida de tiempo”, dice un hombre al que le parecieron insuficientes las luces y la decoración en un video que se ha hecho viral en redes sociales.

Sus reclamos se sumaron a los del concejal Roberto Ortiz, quien calificó de inaudita la inversión de 14.500 millones de pesos en este alumbrado, máxime que el valor total estaría repartido principalmente en ítems que nada tienen que ver con la decoración.

“Iva del 19 % (2.755 millones), comisión de Corfecali del 12 % (1.740 millones), costos comerciales del 10 % (1.174 millones), utilidad del contratista del 25 %. Qué negocio tan bueno (3.625 millones), logística (2.500 millones), el mapping (800 millones) y aquí viene la perla, las figuras navideñas (1.900 millones). Esto es inaudito, yo creo que aquí todos ganan, menos los caleños, que no van a tener el alumbrado que teníamos años atrás (...) Esto es lamentable, es triste, estamos viendo como 14.500 millones de los recursos públicos se invierten en momentos en los que la ciudad tiene otras necesidades”, señaló.

Los caleños se siguen preguntando.



¿Alcalde @JorgeIvanOspina, que pasó con el alumbrado de la ciudad?. pic.twitter.com/0XmRb0Eqm6 — CaliWeb (@CaliWebCo) December 9, 2022

El concejal Fernando Tamayo también hizo serios reparos al alumbrado de Cali, principalmente en materia de seguridad. Tras una visita de cuarenta minutos al mencionado Bulevar del Río, afirmó que vio situaciones que lo dejaron muy preocupado y que delatan la ausencia de planeación.

“Las salidas laterales estaban bloqueadas, no hay salidas, si hay un disparo, un temblor o sucede cualquier hecho fortuito, no vamos a tener para dónde salir. No podemos ser tan irresponsables. Tampoco vi ambulancias ni policías”, apuntó.

El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió al alumbrado tras las críticas y aceptó que la experiencia en el Bulevar del Río no es la más óptima. Según dijo, en la instalación las luces fueron dispersadas en muchos territorios cuando deberían haberse concentrado en este corredor principal.

“No podemos estar alejados de las quejas, debemos seguirlo consolidando (el alumbrado) en los próximos días, pero también hay que decir que muchas cosas no se ven porque no se visitan todos los sitios. Podrían ver el mapping y el juego de luces en el parque de las piedras (en inmediaciones del CAM)”, añadió.

Para el alumbrado de este año, que busca exaltar la biodiversidad de la ciudad, la alcaldía prometió la instalación de 1′500.000 bombillas led en seis zonas geográficas: centro, norte, sur, oeste, oriente y ladera.