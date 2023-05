Ambulancia estuvo más de media hora intentando atravesar bloqueo de vía a Buenaventura con mujer a punto de dar a luz

Las comunidades bloquearon el paso vehicular en la vía Buga-Buenaventura (Valle del Cauca), a la altura de Loboguerrero. Allí estuvieron protestando por falta de agua potable y la ausencia del servicio de energía.

Según los habitantes de ese sector, decidieron realizar el bloqueo desde las 11:00 a.m. del miércoles para exigirle al Gobierno nacional cumplir con los acuerdos pactados del pasado 25 de abril.

“Hicimos la tarea de entender las razones por las cuales las familias decidieron bloquear la vía. Encontramos que temas como el agua, el empleo y la vía serán objeto de una reunión, el 10 de mayo, cuando llegarán las entidades en conjunto a responder a estas necesidades de la comunidad”, aseguró Lilia Clemencia Solano Ramírez, quien llegó al sitio en representación del Ministerio del Interior.

Sin embargo, llegó el 10 de mayo, y el encuentro no se presentó.

Lilia Clemencia Solano Ramírez, viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. - Foto: Fragmento de video

Aunque sobre el mediodía de este jueves, 11 de mayo, habilitaron el paso de manera provisional, la obstrucción en la carretera provocó que durante la mañana una ambulancia pasara por todo un drama.

De acuerdo con un video que se hizo viral en redes sociales, el vehículo de asistencia médica transportaba a una mujer que estaba a punto de dar a luz.

En la grabación se logra ver cómo la ambulancia logró pasar, después de 35 minutos, por un estrecho espacio para poder llevar a la ciudadana a un hospital de primer nivel.

El paso del vehículo fue apoyado por ciudadanos que estaban en el lugar, se ve cómo empujaron la ambulancia, mientras que otras personas hacían señas al conductor para guiarlo. En ese momento, el hombre hizo una maniobra para poder avanzar.

La ambulancia tuvo que ser empujada por más de diez hombres para poder pasar. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Aunque el vehículo logró pasar, hasta ahora no se sabe sobre el estado de salud de la mujer y de su bebé.

De otro lado, el gremio de los transportadores le había solicitado al Gobierno dialogar con la comunidad de Loboguerrero y lograr la habilitación del paso, pues eran muchas las afectaciones que estaban sufriendo a causa de la protesta.

“Cada semana se hacen bloqueos aquí; también en La Delfina y en Cisneros. Entonces, a nosotros quién nos paga el hotel, la comida, los gastos de los viáticos de los carros, los costos que se están perdiendo por los carros, ¿quién nos va a solucionar? El gremio camionero no tiene que pagar los platos rotos de lo que le pase a una comunidad”, manifestó un transportador.

Otro agregó: “Ya estamos cansados de esto, no tenemos plata, aquí a nosotros no nos da nadie nada. Nosotros no tenemos la culpa de sus problemas, les colaboramos en lo que llevamos, pero estamos mal durmiendo en las mulas. Ustedes se van para sus casas, comen, se bañan y después vuelven; tenemos familias y están preocupadas por nosotros”, dijo otro transportador a los manifestantes.

Bloqueo en la vía Buga-Buenaventura. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Por ahora, se habilitó el paso hasta las 7:30 p. m. mientras se adelantan los diálogos en la mesa de negociación.

“De igual forma, de acuerdo con lo coordinado con el Ministerio de Transporte, no se cobrará el paso por el peaje de Loboguerrero en este lapso de tiempo. En el sitio se encuentra la Policía Nacional realizando manejo de tráfico para agilizar el tránsito de los vehículos represados mediante pasos alternos”, indicó la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca.

Entretanto, desde la Terminal de Transportes de Cali informaron que aproximadamente 1.100 pasajeros dejaron de movilizarse hacia Buenaventura en las últimas 24 horas, por cuenta del bloqueo en Loboguerrero.

Asimismo, los transportadores de carga reportan pérdidas que superan los $ 800 millones por el bloqueo en la vía a Buenaventura, a la altura de Loboguerrero. Hay más de seis mil camiones con mercancías sin poder llegar a sus destinos.