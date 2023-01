Anuncian medidas urgentes en Candelaria, Valle, para garantizar la seguridad; hay toque de queda para menores

La inseguridad en el departamento del Valle del Cauca está latente, así lo evidencian diversos hechos violentos presentados en diferentes partes del territorio; uno de ellos ocurrió en Candelaria, donde se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en el que se tomaron medidas urgentes tras el terrible ataque que sufrió un joven en una vía pública del municipio.

Un video muestra la agresión; se puede ver cómo le propinaron varias puñaladas y disparos. Aunque inicialmente se había afirmado su muerte, las autoridades indicaron que la víctima ingresó a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y posteriormente fue trasladada a una habitación, donde se está recuperando.

La grabación muestra a la víctima en el suelo, vistiendo un jean, una camiseta blanca y zapatillas. Posteriormente, se ve cómo seis hombres lo agreden físicamente.

Los comentarios de rechazo hacia la situación no se hicieron esperar. “Esto no debe ocurrir, pues ser desalmado va en contravía a la vida, fenómeno donde participan jóvenes no ayuda a la ‘paz total’, hacia la paz completa de verdad, con justicia social. Falta educación humanista y resolver las causas estructurales del conflicto social y armado interno”; “este tipo de situaciones no deberían presentarse. No imagino el sufrimiento de la familia”; “las autoridades deben investigar y dar con la captura de los responsables”. Han sido algunos de los comentarios.

Momento exacto en el que el joven fue atacado en una vía pública de Candelaria, Valle. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Información preliminar por parte de las autoridades indica que este ataque, al parecer, hizo parte de una confrontación entre bandas delincuenciales por la venta de estupefacientes en Candelaria.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, dijo que los victimarios están plenamente identificados.

“Estas personas que fueron grabadas, una de ellas fue capturada (la que utilizó el arma blanca) y aquellas que estaban con armas de fuego fueron plenamente identificadas, están dentro de una estructura delincuencial que ya se priorizó para poderles dar captura; estos jóvenes van a tener que responder”, dijo Gualdrón.

Mientras que el secretario de gobierno de Candelaria, Mario Ramírez Granobles, al término del consejo de seguridad, indicó que hay un plan de recompensas de hasta $15 millones por información que conduzca a la desarticulación de bandas criminales.

“Vamos por todos los medios posibles a hacer de conocimiento público este plan de recompensas para que la comunidad tenga la oportunidad de denunciar. Asimismo, vamos a establecer el cartel de los más buscados con sus respectivas órdenes de captura ante la Fiscalía General de la Nación, para que la ciudadanía los conozca”, dijo Ramírez.

Dentro de las decisiones que se tomaron, Ramírez Granobles dijo que implementaron la restricción del parrillero hombre de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. “En el mismo hay toque de queda para menores de edad. Tenemos también restricciones para celebración de eventos con aglomeración masiva en el municipio de Candelaria, y están en estudio otras disposiciones que administrativamente serán puestas en conocimiento de la comunidad”, sostuvo.

Empresa de buses de Tuluá ahora opera escoltada por la Policía

Tras recientes ataques a buses de la empresa de transporte público La Esperanza de Tuluá (Valle del Cauca), las autoridades tomaron medidas drásticas, y una de ellas es el acompañamiento por parte de uniformados de la Policía Nacional que empezó a tener la flota desde este viernes 6 de enero.

Recientes videos muestran a los policías al interior de los buses, esto para evitar cualquier tipo de ataque contra la integridad de los conductores y pasajeros. Esta medida no ha dejado de generar comentarios en redes sociales.

“Estamos a merced de los delincuentes”; “si la plata no se la robaran, hace rato tendríamos un sistema de seguridad con cámaras, así nos vigilaban a todos”; “para cuándo un sistema de transporte integrado en Tuluá, por supuesto que público y de la nación”; “deben dar con el paradero de los responsables”. Han sido algunos de los comentarios.

Cabe recordar que uno de los choferes sufrió esta semana un ataque a mano armada mientras cubría una de las rutas en el municipio. Un hombre a bordo de una motocicleta le propinó tres impactos de bala contra el parabrisas del vehículo, acción que dejó herido al conductor, quien fue trasladado hasta un centro asistencial cercano para ser atendido.

El hecho se presentó en una vía pública de la ciudad de Tuluá. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“En el barrio Bolívar del municipio de Tuluá, se presentó un atentado en contra de un conductor de una buseta de servicio público, donde resulta lesionado con arma de fuego. De forma inmediata, fue trasladado hasta el centro médico-asistencial”, sostuvo el coronel Ever Yovanni Gómez Reyes, comandante del departamento de Policía del Valle del Cauca.

Además, cinco buses fueron incinerados mientras permanecían en el parqueadero de la empresa de transporte. Al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio para atender la emergencia que, por fortuna, no dejó heridos.

Aunque las autoridades se encuentran investigando este acto vandálico, al parecer, el hecho se habría presentado porque la empresa no atendió el pago de una extorsión.

La conflagración fue controlada por unidades del Cuerpo de Bomberos de Tuluá. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Ante estos hechos, las autoridades del Valle anunciaron un plan especial de intervención que contempla el reforzamiento del pie de fuerza, acciones para incentivar la prevención a través de la denuncia ciudadana, además de una bolsa de recompensas; este anuncio lo hicieron en una rueda de prensa en las últimas horas de este jueves 5 de enero.

Por instrucción de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, de acuerdo con el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, se fortalecerán las capacidades investigativas y operativas de la Policía y la Fiscalía en el centro del departamento.

“Es importante resaltar también la bolsa de recompensa, que para este caso específico es de cinco millones de pesos, pero recordar que vamos a actualizar el Cartel de los Más Buscados, específicamente para el municipio de Tuluá, que está enfocado en poder dar con estos actores criminales”, indicó Murcia.

Asimismo, hizo un llamado a toda la comunidad para que se comuniquen con las autoridades para que denuncien cualquier caso de extorsión. El objetivo es lograr identificar los actores delictivos que ahí aparecen, por medio de los alias, y lograr la judicialización y captura de los mismos, indicó el coronel Wilson Silva, comandante operativo de la Policía Valle. Entretanto, desde la Alcaldía de Tuluá ofrecieron una recompensa de $ 30 millones.

“La Policía en estos momentos va a realizar una intervención en Tuluá con todas las capacidades de investigación, con grupos de Carabineros, GOES, unidades de inteligencia, en un trabajo mancomunado con la Fiscalía General y la Gobernación, para devolverle la tranquilidad a los habitantes del municipio”, aseveró.