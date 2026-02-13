Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

La capital del departamento del Valle del Cauca fue testigo de un lamentable hecho que dejó como resultado una mujer fallecida cerca de una estación del MIO. Esto ocurrió el pasado jueves 12 de febrero en las horas de la noche.

De acuerdo con la información que se dispone, no se ha revelado la identidad de la mujer fallecida. Este caso tuvo lugar en el área circundante de la estación del MIO San Pascual, que se encuentra en el centro de la ciudad de Cali.

Según lo presentado por el medio de comunicación El País, la mujer se encontraba transitando cuando un sujeto armado la abordó y disparó repetidamente. El hecho causó gran conmoción en las personas que se encontraban en el lugar.

Luego de haber perpetrado los disparos, el atacante emprendió la huida en medio del pánico que generó.

En este momento, las autoridades se encuentran investigando el caso para esclarecer los hechos. Sin embargo, en lo que se conoció preliminarmente desde fuentes policiales, se indica que la mujer fallecida tenía antecedentes con la justicia por tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Sujeto ataca con arma de fuego a una mujer y le provoca la muerte en Cali. Foto: Colprensa

Aunque algunas hipótesis pueden sugerir que este ataque se da como resultado de un “ajuste de cuentas”, la causa todavía es materia de investigación de los organismos encargados.

El coronel Milton Andrés Melo González, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, se pronunció afirmando: “Tuvimos un hecho desafortunado, el caso realmente lo atiende inicialmente las patrullas de policía, el CTI asume los actos urgentes”.

Este caso también ha generado gran preocupación en materia de seguridad en Cali, pues los homicidios han crecido exponencialmente y esto supone la entrada en una crisis de seguridad que tiene preocupados de gran manera a los habitantes.

El subcomandante precisa: “Rechazamos contundentemente este tipo de eventos hacia nuestras mujeres”.

Recientemente, un macabro hallazgo encendió las alarmas en la ciudad caleña, pues una cabeza humana fue encontrada en el área cercana a la Alcaldía.

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso. Foto: Tomada de redes sociales.

El alcalde Alejandro Eder se pronunció diciendo: “En Cali actuamos con absoluta determinación para que las autoridades competentes establezcan con claridad lo ocurrido”.