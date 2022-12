Autoridades del Valle dieron recomendaciones para que compradores verifiquen si el licor es legal

Conscientes de las consecuencias que puede ocasionar el consumo de licor adulterado, como ceguera y hasta la muerte, la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco de la temporada de Feria de Cali y fiestas navideñas, brindó las pautas para que ciudadanos puedan reconocer cuando un producto es original de la industria de licores del Valle.

“Lo primero que tiene que hacer es no dejar que le destapen su producto, siempre que compre una botella hay que verificar las características. En cuanto a sus etiquetas, que no tengan enmendaduras, rayones, ni pelones y que las tapas estén bien puestas, que no esté la estampilla dañada y que no tenga partículas en su contenido. Es muy importante que antes de consumirla la revise y verifique que realmente está con un producto original”, indicó Jenny Medina, encargada del departamento de quejas y reclamos de la ILV.

Medina también recomendó la aplicación ‘Syctrace’ que se encuentra en la estampilla, con ella se puede verificar que el número del lote que está presente en las tapas coincida con el número del lote que está en la estampilla. Eso se puede hacer con el celular.

“Al abrir la botella tienen que sentir que suena la tapa, que hay un desprendimiento de ella y debe tener los puntos de corte definidos. En el aguardiente ‘Fiesta’ se hace una raya blanca cuando hacemos el doblés de la pestaña a diferencia de la tapa falsa que la tiene. Lo importante es que el consumidor verifique que esa raya blanca esté presente, en la falsa no se forma. Cuando haga la segunda apertura de la tapa, la tapa debe sonar nuevamente”, dijo la encargada.

Otra de las precauciones que se debe tener en cuenta antes de consumir el producto, según Jenny Medina, es revisar el contenido a la luz, que tenga brillantez, que no tenga partículas en suspensión y que las etiquetas estén sin enmendaduras, estén sin nada de rastros que ya hayan sido utilizadas.

Asimismo, recomendó al consumidor rasgar la etiqueta después de evacuar la botella, esto con el fin de que el envase no retorne nuevamente al mercado.

“Los precios son un indicador del producto original. A veces encontramos que hay precios por debajo de lo establecido, van a una parte y compran una botella y le dan unos precios por debajo, esos precios indican que es un producto que no es producido por la Licorera del Valle”, confirmó.

Igualmente, al momento de encontrar una irregularidad en el producto, se debe devolver al establecimiento y denunciar ante la Unidad de Rentas.

Cabe destacar que el Gobierno departamental viene adelantando la campaña ‘¡Cuidado con el licor adulterado!’, con la que se busca evitar afectaciones a la comunidad, ya que este tipo de licores tienen un alcohol que hace mucho daño, específicamente se fija en los nervios oculares y pueden producir ceguera.

“Hay que estar atento del lugar donde va a consumir alcohol, donde lo va a comprar, revisar los sellos, verificar el cierre de las botellas, que tenga el empaque original sin modificación”, indicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

La funcionaria también aconsejó no recibir licor a desconocidos, así como comprarlo en lugares certificados.

A la fecha, en el Valle del Cauca no se han registrado casos de intoxicación por el consumo de este tipo de bebidas, pero las autoridades piden a los vallecaucanos tener las medidas de precaución.

Sin embargo, las autoridades sí han incautado licor adulterado. En un reciente operativo, la Policía Metropolitana Santiago de Cali incautó 2.631 botellas de bebidas alcohólicas falsificadas; asimismo, desmanteló una fábrica clandestina y dejó al descubierto una vivienda que estaba siendo utilizada para el almacenamiento de estas sustancias en la capital vallecaucana.