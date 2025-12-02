Autoridades del Valle hacen llamado urgente a donar sangre ante el aumento de emergencias en diciembre

Con la llegada de diciembre, las autoridades de salud del Valle del Cauca encendieron las alertas y pidieron a la ciudadanía fortalecer las jornadas de donación de sangre para enfrentar el aumento de emergencias propio de esta época del año. Tradicionalmente, el mes de diciembre concentra un incremento significativo de accidentes de tránsito, lesiones asociadas a celebraciones y un mayor número de intervenciones hospitalarias, situaciones que exigen reservas suficientes en los bancos de sangre del departamento.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, explicó que el abastecimiento de sangre es determinante para salvar vidas, especialmente en temporadas donde el flujo de pacientes críticos aumenta. “Diciembre es una época donde tristemente se incrementa la necesidad de sangre, así que de ustedes depende que nosotros podamos disponer. Cada bolsa de sangre nos puede servir para salvar tres vidas. Nos sirven todos los tipos de sangre”, señaló la funcionaria, insistiendo en que la solidaridad ciudadana es un elemento clave del sistema de salud.

Para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a las jornadas, la Gobernación del Valle ha adelantado una estrategia de desconcentración que ha visitado municipios como Palmira, Tuluá, Buga y Florida, y que continuará en los próximos días en Cartago. No obstante, las autoridades recordaron que quienes residan en Cali pueden acudir directamente a los cinco bancos de sangre habilitados, donde se garantiza un proceso ágil y seguro para los donantes.

Lesmes también reiteró las condiciones básicas que debe cumplir cualquier persona interesada en donar: pesar más de 50 kilogramos, encontrarse en buen estado de salud y no haber visitado zonas con transmisión activa de malaria en el último mes, como Buenaventura. Estas medidas buscan proteger tanto al donante como a los receptores y asegurar que las unidades recolectadas sean completamente seguras.

Los caleños se acercaron al Boulevard del Río para participar en la campaña de donación de sangre por los afectados de atentado del jueves 21 de agosto del 2025. | Foto: Gobernación del Valle del Cauca

La secretaria aprovechó para recordar que los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres, respetando los intervalos recomendados. “La donación es un acto voluntario, altruista y profundamente necesario. En diciembre, cuando las emergencias aumentan, cada aporte se convierte en una esperanza real para pacientes que dependen de transfusiones”, añadió.