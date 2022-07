¿Bruja en Cali? Video viral causa conmoción en la ciudad

En el barrio Comuneros II de Cali hubo conmoción en las últimas horas por la supuesta aparición de lo que afirman sería una bruja en las terrazas de algunas viviendas.

Momentos de confusión y hasta terror vivieron los habitantes de ese sector cuando comenzó la algarabía ante el presunto avistamiento. Todo quedó registrado en un video grabado desde el segundo piso de una vivienda, en el que se reveló el presunto ser maligno por un ciudadano

“Cójanla, muchachos, cójanla. Mira, vecino, una bruja. Mira cómo se mueve”, grita el hombre que graba el video, al tiempo que intenta mostrar que una figura estaba sobre la terraza de una vivienda.

Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes intentando, sin lograrlo, subirse a un techo para atraparla.

En ningún momento se ve con claridad la forma que tiene la supuesta entidad, pero se alcanza a observar que se trata de una persona cubierta por lo que parece ser un manto negro.

La presunta bruja se esfuma ante la mirada del grupo de personas que intenta subir para atraparla y luego aparece en la terraza de otra vivienda de ese mismo barrio. “Vela, ve, apareció allá. Está allá arriba”, dice el mismo hombre que graba el video.

El video muestra que el barrio completo se agitó ante los gritos y la alerta sobre la aparición de la supuesta bruja, pues más personas salieron a la calle a ver qué era lo que pasaba y otros más se asomaron por las ventanas de sus viviendas buscando encontrar una respuesta al alboroto.

“Mira la gente como se alboroto, ve. Los vecinos están alborotados. Muchachos, bájenla, bájenla. Mira como salta en el techo”, resalta la persona que capta toda la escena. Al tiempo que el hombre pide atraparla, varios jóvenes le lanzan piedras.

Finalmente, la supuesta bruja no pudo ser atrapada y todo parece indicar que se trató de una simulación producida por un creador de contenido del oriente de Cali que aún no ha sido identificado.

Internautas en redes sociales criticaron que se juegue con la aparición de entes paranormales y mencionaron que este tipo de acciones solo denotan ignorancia.

“Que ignorancia, por Dios. Así mismo como cuatro estúpidos se burlan, manipulan y juegan con la gente, también muchos gobiernos hacen con los pueblos lo que se les antoja, pues les creen todo” y “Qué video tan falso, qué forma de ganar likes en busca de dinero a costa de incautos”, fueron algunos de los comentarios que obtuvo una publicación del video en Facebook.

Sin embargo, otros internautas defendieron la veracidad del video: “A mí no me parece falso, yo sí veo algo, además cada quien cree y ve lo que quiere ver. Si no les gusta la publicación, entonces no la vean”.