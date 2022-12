Buscan a joven desaparecida entre Valle y Risaralda. Solo han encontrado sus zapatos.

Janit Carmen Flórez Pozo es una madre que está desesperada intentando dar con el paradero de su hija Yeanis Flórez, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de diciembre. Según sus familiares, la joven salió de su vivienda en el sector Puerto Caldas, ubicada a un lado de la vía entre el municipio de Cartago (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda); también afirmaron que la última vez fue vista en Puente de La Máquina, cerca a los dos departamentos.

“Ayúdenme a encontrar a mi hija, ayúdenme a que mi alma tenga consuelo, a que la alegría vuelva a mí, a que mi mirada sea la de antes y mis días sean identificados por ya no se qué día es hoy o mañana. Mis días sin saber de mi hija se volvieron sin nombre y oscuros, las noches son eternas porque no duermo con esperar a que mi hija ya va llegar a mi lado, a veces mi mente juega conmigo pero hay un Dios todopoderoso que me da fuerzas para seguir adelante”, escribió en su perfil de Facebook.

Al parecer, Yeanis Flórez habría salido a trabajar, sin embargo, llegó la noche y no volvieron a saber de ella; por lo que su madre junto a familiares y vecinos iniciaron la búsqueda, encontrando en los matorrales de Puente de La Máquina, sus zapatos.

“Todos los que tengan a sus familiares que tengan una Feliz Navidad, ya que otras familias no podemos, tenemos tristeza; solo pido oraciones para que Dios traiga a mi hija. Que esta agonía, tristeza, angustia y sufrimiento terminen”, expresó.

La mujer también señaló que las autoridades, al parecer, no le estarían ayudando en el proceso de búsqueda de su hija. “Cada día, horas, minutos y segundos, siento que mi vida se acaba. Dios, no dejes que me apague en vida. Este dolor, sufrimiento y angustia es terrible, no quiero que otra madre pase por lo mismo; te espero hija, aquí te espero”, fue el más reciente mensaje que publicó en redes.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Mientras tanto, Janit Carmen Flórez Pozo junto a sus allegados, siguen buscando el paradero de Yeanis.

Rescatan a cuatro jóvenes que pasaron la noche en medio del mar

Cuatro adolescentes, dos mujeres y dos hombres, que estuvieron a la deriva durante una noche, fueron rescatados milagrosamente en una isla al suroeste de Australia. Los jóvenes se habrían desplazado en el agua por un trayecto de 30 kilómetros, salieron en tablas de paddle y fueron desviados por el viento.

La Policía de Victoria informó en su cuenta de Twitter: “Los cuatro adolescentes, milagrosamente encontrados con vida en Swan Island esta mañana, pasaron la noche a la deriva en la fría y agitada bahía”.

De acuerdo con la autoridad de Victoria, los jóvenes fueron desviados al centro de la bahía “Partieron en dos tablas de paddle stand-up desde Rosebud Foreshore ayer por la noche y después de quedar atrapados en fuertes vientos, se desviaron hacia el centro de la bahía”.

Las tablas de paddle son similares a las de surf y de acuerdo con medios locales, la velocidad del viento sería de cerca de 54 kilómetros por hora, algo que habría precipitado el desplazamiento.

Los jóvenes habrían tenido que flotar con la marea, dada la fuerza de la corriente: “Los cuatro no pudieron luchar contra el viento del este, así que flotaron con la marea y terminaron en Swan Island, el lado opuesto de la bahía, alrededor de las 2 a. m.” dice la policía.

Finalmente, añaden “con frío y desorientados, los cuatro encontraron refugio en una choza. Una vez que salió el sol, deambularon por la isla y fueron ubicados por seguridad”.