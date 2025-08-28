Suscribirse

Cauca

Caen dos disidentes de las Farc con una tonelada de cocaína en el Cauca: así fue la operación del Ejército

Avanza la ofensiva militar en el norte del Cauca contra este grupo ilegal.

Gabriel Salazar López

28 de agosto de 2025, 2:31 p. m.
Dos disidentes capturados en el Cauca.
Dos disidentes capturados en el Cauca. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las operaciones militares en el departamento del Cauca no se detienen pese a las acciones terroristas de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco. Este jueves, 28 de agosto, desde la Tercera División del Ejército Nacional se dio a conocer la captura de dos integrantes de este grupo armado ilegal que causa terror entre la población civil.

Se conoció que en medio de esta operación participaron integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 13 de la Vigésima Novena Brigada, en coordinación con la Policía Nacional.

“La acción se desarrolló en la vereda Lomitas Abajo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde, gracias a labores de inteligencia y a información de la red de participaci ón cívica, fue interceptada una camioneta en la que se movilizaban dos hombres. Al registrar el vehículo, se hallaron múltiples paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1200 kilogramos”, indicaron desde el Ejército Nacional.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho.

“El material incautado y el vehículo empleado para el transporte fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para los procedimientos correspondientes”, agregaron las autoridades militares.

Dos capturados de las disidencias en Cauca.
Dos capturados de las disidencias en Cauca. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con el Ejército Nacional, con esta operación “logran afectar directamente la capacidad financiera de la columna Pablo Guerrero del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez, que sostiene sus acciones criminales mediante el narcotráfico y busca expandir sus economías ilícitas en el suroccidente del país”.

En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco durante estos últimos días del año.
En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc. | Foto: Ejército Nacional

Al mismo tiempo, señalaron que el impacto económico de la incautación se estima en más de 6.450 millones de pesos, lo que debilita significativamente su logística y fuentes de financiamiento.

“El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y autoridades judiciales, continuará desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para desarticular las redes de narcotráfico que amenazan la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de los colombianos en el departamento del Cauca y en toda la región suroccidental del país”, finalizaron.

