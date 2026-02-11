¿Caerán lluvias en Cali?: pronóstico del clima para el miércoles 11 de febrero

Una de las cosas más importantes que se tiene que tener en cuenta a la hora de salir de la casa, bien sea a trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que requiera algún tipo de desplazamiento, es el clima.

Con estos datos usted puede planificar su jornada e incluso estar prevenido ante cualquier fenómeno meteorológico que pueda presentarse. Con esto también puede decidir si salir en bicicleta, moto, carro o hacer uso del transporte público.

El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

Es importante recordar que, dadas las condiciones meteorológicas a nivel global, pueden presentarse cambios repentinos que modifiquen lo que se tenía previsto con antelación. Es por eso que en algunas ciudades puede hacer calor y, con el paso de tan solo un momento, caer lluvias torrenciales que bajan la temperatura drásticamente.

Según lo que indican los pronósticos, habrá una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados, con una nubosidad importante del 85%. También se encasilla la posibilidad de lluvias en un 60% y, en la noche, esta sería de un 25%.

Teniendo en cuenta esto, hay que considerar algunos puntos importantes para poder hacerle frente a la situación climática del día 11 de febrero. Pese a que la probabilidad de lluvia se ubica en el 60%, sigue siendo una probabilidad importante que debe ser considerada a la hora de planificar la jornada.

Por eso, lo recomendable sería salir con sombrilla, de modo que, dado el caso de que llegue a llover, tenga cómo resguardarse mientras consigue un refugio donde pueda aguardar hasta que pase.

También hay que tener en cuenta que cuando llueve el riesgo de inundaciones crece considerablemente, por lo que estar preparado ante posibles inundaciones también es útil.

Para las temperaturas que se registrarán en Cali, es importante que lleve consigo hidratación. Las altas temperaturas pueden hacer que usted sude más y pueda deshidratarse. Para esto puede llevar agua o bebidas con sales que le ayuden a estar hidratado.

Recuerde siempre, antes de salir de su vivienda, aplicarse bloqueador solar, que le servirá de protección ante los rayos UV.

Si va a salir en moto o bicicleta, lleve su respectivo impermeable. También recuerde hacer rastreo de las alertas emitidas por parte de las autoridades para planificar su ruta y enterarse de posibles cierres viales.