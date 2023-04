Capturan a alias Cristian, uno de los implicados en el brutal linchamiento a un joven en Candelaria, Valle

Alias Cristian fue capturado gracias a labores investigativas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quien emitió una orden de captura en su contra.

Su detención se llevó a cabo gracias a una patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, que habría utilizado los dispositivos tecnológicos proporcionados por la institución para solicitar los antecedentes de esta persona, hallando que este sujeto salía en el sistema con un pendiente arrojando el color rojo.

De acuerdo con las autoridades, alias Cristian fue dejado ante el juez solicitante, quien se encargará de definir su situación judicial.

“Esta persona deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio en tentativa. A través de un video grabado por la ciudadanía, se dio a conocer este aberrante caso que consternó a los residentes de una cuadra en Candelaria (Valle del Cauca). Esta persona habría sido partícipe de la muerte a un ciudadano de este sector el 1 de enero de 2023″, indicó la Policía Metropolitana.

El hombre deberá responder por el delito de homicidio en tentativa. - Foto: Getty Images

La violenta situación quedó grabada y se registró en una vía principal del municipio a plena luz del día. Al parecer, el grupo de jóvenes estaba ingiriendo bebidas embriagantes y después se habría presentado la terrible situación.

El video muestra a la víctima en el suelo, vestía un jean, una camiseta blanca y zapatillas; posteriormente se ve como seis hombres lo agreden físicamente, unos lo patean, mientras que otro le propina varias puñaladas y otro individuo le dispara.

Después de la terrible agresión, la víctima fue internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció por dos días, hasta que finalmente falleció.

Los comentarios de rechazo hacia la situación no hicieron esperar. “Esto no debe ocurrir, pues ser desalmado va en contravía a la vida, fenómeno donde participan jóvenes no ayuda a la ‘paz total’ hacia la paz completa de verdad, con justicia social. Falta educación humanista y resolver las causas estructurales del conflicto social y armado interno”; “este tipo de situaciones no deberían presentarse. No imagino el sufrimiento de la familia”; “las autoridades deben investigar y dar con la captura de los responsables”. Fueron algunos de los comentarios.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, dijo en su momento que todos los victimarios están plenamente identificados.

“Estas personas que fueron grabadas, una de ellas fue capturada (la que utilizó el arma blanca) y aquellas que estaban con armas de fuego fueron plenamente identificadas, están dentro de una estructura delincuencial que ya se priorizó para poderles dar captura de acuerdo a los videos, más los testimonios; estos jóvenes van a tener que responder”, dijo Gualdrón.

Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. - Foto: Cortesía Policía Nacional

El comandante también sostuvo que manejan varias hipótesis sobre este hecho: “una es sobre intolerancia y el otro tema es de tráfico de estupefacientes que está en esa zona, de los cuales se tiene información, incluso, algunos de estos jóvenes ya había sido capturados por este delito”, declaró.

Tres ladrones fueron capturados

Tres hombres, en Cali, intentaron cometer un robo de película en una entidad bancaria este martes 11 de abril. La banda de atracadores ingresó a la sede de Bancolombia, ubicada en el barrio Tequendama, en el sur de esta ciudad, y amedrentaron a los cajeros y usuarios de la entidad.

Con un arma traumática, los ladrones obligaron a los trabajadores del lugar a entregar dinero en efectivo.

Una vez se hicieron con el botín, pretendían huir para consumar el que creyeron sería el robo perfecto. Pero no lo lograron, los criminales fueron atrapados por agentes de la Policía cuando se disponían a irse con el dinero, el cual fue recuperado.

El dinero robado fue recuperado por la Policía. - Foto: Policía Cali

“Se recuperó una cantidad de dinero que en este momento está siendo cotejada con la que despojaron dentro del banco”, dijo Rodrigo Manrique Gómez, comandante del Distrito 3 de la Policía Metropolitana de Cali.

Asimismo, el arma traumática con la que amedrentaron a cajeros y clientes del banco fue incautada. Este taquillazo en Cali, por suerte, no dejó víctimas fatales ni heridos.