Clima en Cali este martes, 21 de abril: habrá lluvias y esto dice el Ideam

En su más reciente informe, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que Cali, Valle del Cauca, tendrá una jornada este martes, 21 de abril, marcada por la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

“Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde o durante algunas horas de la noche”, explicó la entidad.

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La temperatura podría alcanzar hasta los 31 grados centígrados en medio de un ambiente cálido, pero con lluvias durante la tarde y la noche de este martes. En la región Pacífica, el Ideam dijo que hay una alta nubosidad y lluvias sectorizadas.

“Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias sectorizadas entre moderadas y fuertes, particularmente en el centro de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, expresó.

Por ahora, el llamado que han hecho las autoridades es a tomar precauciones, especialmente en movilidad y actividades al aire libre, ante la probabilidad de lluvias que podrían presentarse de manera intermitente en Cali durante este martes.