Concejal de Cali crítica fuertemente al alcalde Ospina por colegios que están en mal estado

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, de nuevo es blanco de críticas por su gestión en la ciudad. Esta vez, por el mal estado en el que se encuentra la infraestructura de varias instituciones educativas de las comunas 1, 18 y 20 de la capital del Valle.

Según el concejal Roberto Ortiz, el estado de dichos recintos educativos fue evidenciado después de un recorrido realizado por varios cabildantes de la ciudad.

“Decirle a los padres de familia, a los niños y las niñas presentes que este es un espacio de la democracia. Son bienvenidos, aquí es el sitio donde ustedes pueden reclamar sus derechos y nosotros tenemos la obligación de tramitarlos a quienes manejan la ciudad llevando sus preocupaciones en educación, seguridad, bienestar, en todo lo relacionado con la educación en las instituciones educativas que hoy en día se están derrumbando”, así inició Ortiz su intervención en el Concejo.

El cabildante continuó: “como hablamos de educación de calidad y digna, mientras las instituciones educativas en Cali se siguen derrumbando y el alcalde es sordo a invertirle recursos a la educación”, le reprochó a Ospina.

Dijo que en el recorrido pudieron ver varias escuelas en estado de agrietamiento. “Se están derrumbando; empezamos por la comuna 1, 18 y 20, zona de ladera, donde da tristeza ver estos planteles educativos que se están derrumbando, que cuando llueve es más fácil salirse que quedarse adentro porque los niños se nos están mojando”, manifestó.

Asimismo, criticó la gestión de Jorge Iván Ospina, al mencionar que el mandatario está realizando una millonaria inversión en los parques de Cali, sin antes revisar la situación en la que se encuentran las instituciones educativas.

“Pedirle al señor alcalde, como siempre se lo he dicho, deje de invertir tanta plata en senderos peatonales. Va a ser cinco parques donde le va a invertir 500 mil millones de pesos, mientras que no le invierte a la educación en la ciudad de Cali. No es sino ver el presupuesto para el año entrante en materia de educación, en materia de seguridad y en materia de infraestructura vial para fijarnos que el alcalde no le importa la educación y no le importa el futuro de nuestros niños”, concluyó.

Ospina será investigado por realizar Feria virtual

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, no sale de polémicas por presunta corrupción. Primero, por el cuestionado contrato que salió a la luz pública este año, en el que se conoció un contrato entre Empresas Municipales de Cali (Emcali) con la Unión Temporal AMI por 215 mil millones de pesos, que involucraba televisores por un valor de $43 millones. Seguidamente, la administración de Ospina le pagó una gran suma de dinero a influenciadores, supuestamente, para que hablaran bien de la alcaldía.

Ahora, el mandatario se enfrenta a otra polémica que se venía gestando desde hace dos años. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación, anunció que investigará a Ospina Gómez por haber celebrado la Feria de Cali de forma virtual en el año 2020, por un valor de $12.600 millones. Sin embargo, Jorge Iván indica que no ha sido notificado.

Según el ente de control, se trata de un auto de apertura de investigación contra el alcalde por la alta suma utilizada para celebrar la popular feria. La Procuraduría no ve justificable el valor mencionado con la celebración que se transmitió por televisión y los canales oficiales virtuales de la Alcaldía de Cali; considera que se mantuvo el valor de una feria presencial.

Igualmente, esta decisión abarcaría al exsecretario de Cultura, hoy en día secretario de Educación, José Darwin Lenis; también a Alexander Zuluaga, quien era el gerente de la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos (Corfecali).

“La verdad es que no tengo ninguna notificación”, aseguró Lenis, lo mismo que el alcalde Ospina.