No desatender el caso, llamado del alcalde Jorge Iván Ospina sobre atentado a padre de uno de los cinco jóvenes asesinados en Llano Verde, Cali

El abogado Álvaro José Montaña denunció en redes sociales que el señor Álvaro Caicedo, padre de uno de los cinco jóvenes asesinados en el barrio Llano Verde en Cali en 2020, fue víctima de un atentado en las últimas horas.

Además de soportar el sufrimiento de haber perdido a su hijo, Caicedo vive con la zozobra de perder la vida por amenazas en su contra, las cuales fueron a los hechos en las últimas horas. Según Montaña, en la madrugada del pasado 19 de noviembre, cuando se encontraba en la puerta de su residencia, un hombre se le acercó y sin mediar palabra alguna le disparó en varias ocasiones, ataque del que salió ileso.

Inmediatamente, el penalista señaló que resulta urgente que la Fiscalía General de la Nación escuche a los familiares de los niños de Llano Verde, pues “desde hace varios meses vienen manifestando amenazas en su contra y ninguna autoridad se ha acercado a brindarles protección”.

“Le solicito a la Fiscalía que no desatienda más los llamados que hacen los familiares y que proteja de manera inmediata a Álvaro Caicedo”, añadió el abogado.

En un video publicado por el penalista, con autorización del padre del joven asesinado, se ve al propio Álvaro Caicedo contar lo ocurrido. “Era una persona desconocida, yo estaba sentado afuera de mi casa. Se me acerca un señor que vestía una chaqueta, y como yo no tengo problemas con nadie, no desconfié de que fuera a matarme”, expuso.

INTENTARON MATAR A ALVARO CAYCEDO, PADRE DE UNO DE LOS NIÑOS ASESINADOS EN LLANO VERDE, CALI



Hago un llamado urgente a la @FiscaliaCol @PoliciaColombia para que le brinden protección.



Desde hace tiempo se vienen denunciando amenazas contra los familiares de las víctimas. pic.twitter.com/c7XnRRwDWh — Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) November 21, 2022

“Hemos seguido siendo víctimas, el Gobierno y las autoridades se han olvidado de nosotros. Ni siquiera nos trajeron unas placas que nos prometieron para unos murales que hicieron”, criticó. Caicedo instó a las autoridades a darle una mano en medio de esta situación, pues lo único que quiere, según dice, es poder vivir y dormir tranquilo junto a sus otros hijos.

“Don Álvaro es una buena persona, padre de tres hijos y un hombre sin enemigos que ha luchado con valentía para que se establezca la verdad respecto al asesinato de su hijo y otros cuatro adolescentes en Llano Verde. El Estado no puede desampararlo”, complementó Montaña.

Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, dijo este martes 22 de noviembre que no cuenta con mayores datos sobre lo ocurrido, sin embargo, hace un llamado a las autoridades competentes a que no desatiendan este caso.

“Creemos que la autoridad competente que es la Fiscalía General de la Nación y las organizaciones de derechos humanos deben estar atentos a hacer evaluaciones de asociación; pero las familias han tenido el acompañamiento de nuestra alcaldía y lo seguirán teniendo por siempre en términos de poder garantizar el goce afectivo de sus derechos”, dijo.

Hasta el momento, tres hombres han sido condenados por la masacre de los cinco jóvenes en Llano Verde. Gabriel Alejandro Bejarano fue el primero en ser sentenciado en este atroz crimen. El asesino aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado a través de un acuerdo firmado con la Fiscalía que le redujo sustancialmente la pena. Pagará 38 años de prisión.

El segundo implicado fue Juan Carlos Loaiza, quien terminó condenado a 36 años y seis meses de prisión. Y ahora se conoció que Jefferson Marcial Angulo, último inculpado en ese crimen, pagará también 36 años. La noticia se conoció gracias al abogado Luis Mejía. “Logramos la tercera y última condena en el proceso de Llano Verde. Jefferson Marcial Ángulo fue condenado a 36,5 años de prisión por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Conocimiento de Cali. La impunidad no pudo ganar, desde COEM abogados seguiremos tras la verdad y la reparación”, escribió Mejía en su Twitter.

Asimismo, los familiares de las víctimas aseguraron que si bien nada les traerá de vuelta a los menores fallecidos, aplaudieron las condenas contra los agresores mientras se esperan noticias de si hay más implicados en el hecho.

Vale la pena recordar que las víctimas fueron identificadas como Luis Fernando Montaño, Jean Paul Perlaza, Léyder Cárdenas, Álvaro Caicedo y Jaír Andrés Cortés. De acuerdo con la Fiscalía, las personas procesadas por la masacre eran trabajadores en el área de seguridad, de un cañaduzal de Llano Verde, cerca al lugar de los hechos.