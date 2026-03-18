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¿Cuál es la programación de la Basílica del Señor de los Milagros en Buga durante la Semana Santa?

Uno de los epicentros de la religión católica en Colombia se prepara para la Semana Mayor.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

18 de marzo de 2026, 12:42 p. m.
La Basílica del Señor de los Milagros en Buga es uno de los lugares donde se celebra con alta asistencia la Semana Santa en Colombia.
La Basílica del Señor de los Milagros en Buga es uno de los lugares donde se celebra con alta asistencia la Semana Santa en Colombia. Foto: Suministrada

La Semana Santa es la celebración religiosa más importante en la tradición católica, ya que representa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Para este año, la Semana Santa irá del 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, al 5 de abril, con el Domingo de Resurrección.

Si visita al Señor de los Milagros en esta Semana Santa, estos son otros planes que puede hacer en Buga además de ir a la Basílica

Por esta razón, Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, se viste de gala para recibir a más de 175.000 feligreses, según datos de la Cámara de Comercio de Buga.

Esto se explica por su fuerte identidad religiosa y la presencia de uno de los símbolos de la fe en Colombia: la figura del Señor de los Milagros.

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Basílica del señor de Los Milagros, en Buga.
Basílica del Señor de Los Milagros, uno de los principales sitios de interés de los viajeros que llegan a Guadalajara de Buga. Foto: Getty Images

Para el año 2026, la Basílica ya tiene definida su agenda. Durante estos días, los fieles podrán participar en eucaristías, procesiones y celebraciones litúrgicas organizadas principalmente en este templo, considerado el corazón de la actividad religiosa en la ciudad.

Este es el calendario:

Domingo 29 de marzo

  • Eucaristía en la Basílica: 6:00, 7:30 y 9:00 a. m.; 5:00 y 6:30 p. m.
  • Eucaristía en la plazoleta de la Basílica: 10:00 a. m.; 12:00, 2:00 y 3:30 p. m.
  • Confesiones: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Bendición de los ramos: 9:30 a. m., presidida por Monseñor Alexander Matiz.

Lunes 30 y martes 31 de marzo, y miércoles 1 de abril

  • Eucaristía en la Basílica: 6:00, 7:30, 9:00 10:00 y 11:00 a. m.; 12:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 y 6:30 p. m.
  • Confesiones: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Viacrucis: 5:45 p. m.
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Jueves 2 de abril

  • Liturgias en la Basílica: 6:00 y 7:30 a. m.; 12:00 y 2:00 p. m.
  • Liturgia de la Cena del Señor: 3:30 p. m. en la plazoleta de la Basílica.
  • Confesiones: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 5:00 a 10:00 p. m.
  • La Basílica estará abierta hasta las 11:00 p. m. para la “visita al Monumento”.

Viernes 3 de abril

  • Celebración “penitencial”: 6:00 y 9:00 a. m.; 12:00 y 5:00 p. m.
  • Procesión del Viacrucis: 10:30 a. m.
  • Viacrucis en la Basílica: 7:30 a. m. y 2:00 p. m.
  • Confesiones: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 5:00 a 10:00 p. m.
  • Celebración de la Pasión de Cristo: 3:30 p. m.
  • Sermón de las 7 palabras: 6:30 p. m.
Cientos de católicos de la ciudad se reúnen en diferentes puntos para realizar el tradicional viacrucis.
Miles de católicos se reunen en Viernes Santo para celebrar la Pasion de Cristo (imagen de referencia). Foto: Comunicaciones Parroquia La María

Sábado 4 de abril

  • Celebraciones marianas: 6:00, 7:30, 9:00 10:00 y 11:00 a. m.; 12:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 y 6:30 p. m.
  • Confesiones: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Vigilia Pascual: 8:00 p. m.
  • Procesión del Resucitado: 10:00 p. m.

Domingo 5 de abril

  • Eucaristía en la Basílica: 6:00, 7:30 y 9:00 a. m.; 5:00 y 6:30 p. m.
  • Eucaristía en la plazoleta de la Basílica: 10:00 a. m.; 12:00, 2:00 y 3:30 p. m.
  • Confesiones: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.