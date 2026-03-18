La Semana Santa es la celebración religiosa más importante en la tradición católica, ya que representa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Para este año, la Semana Santa irá del 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, al 5 de abril, con el Domingo de Resurrección.

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Por esta razón, Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, se viste de gala para recibir a más de 175.000 feligreses, según datos de la Cámara de Comercio de Buga.

Esto se explica por su fuerte identidad religiosa y la presencia de uno de los símbolos de la fe en Colombia: la figura del Señor de los Milagros.

Basílica del Señor de Los Milagros, uno de los principales sitios de interés de los viajeros que llegan a Guadalajara de Buga. Foto: Getty Images

Para el año 2026, la Basílica ya tiene definida su agenda. Durante estos días, los fieles podrán participar en eucaristías, procesiones y celebraciones litúrgicas organizadas principalmente en este templo, considerado el corazón de la actividad religiosa en la ciudad.

Este es el calendario:

Domingo 29 de marzo

Eucaristía en la Basílica: 6:00, 7:30 y 9:00 a. m.; 5:00 y 6:30 p. m.

Eucaristía en la plazoleta de la Basílica: 10:00 a. m.; 12:00, 2:00 y 3:30 p. m.

Confesiones: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Bendición de los ramos: 9:30 a. m., presidida por Monseñor Alexander Matiz.

Lunes 30 y martes 31 de marzo, y miércoles 1 de abril

Eucaristía en la Basílica: 6:00, 7:30, 9:00 10:00 y 11:00 a. m.; 12:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 y 6:30 p. m.

Confesiones: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Viacrucis: 5:45 p. m.

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Jueves 2 de abril

Liturgias en la Basílica: 6:00 y 7:30 a. m.; 12:00 y 2:00 p. m.

Liturgia de la Cena del Señor: 3:30 p. m. en la plazoleta de la Basílica.

Confesiones: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 5:00 a 10:00 p. m.

La Basílica estará abierta hasta las 11:00 p. m. para la “visita al Monumento”.

Viernes 3 de abril

Celebración “penitencial”: 6:00 y 9:00 a. m.; 12:00 y 5:00 p. m.

Procesión del Viacrucis: 10:30 a. m.

Viacrucis en la Basílica: 7:30 a. m. y 2:00 p. m.

Confesiones: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 5:00 a 10:00 p. m.

Celebración de la Pasión de Cristo: 3:30 p. m.

Sermón de las 7 palabras: 6:30 p. m.

Miles de católicos se reunen en Viernes Santo para celebrar la Pasion de Cristo (imagen de referencia). Foto: Comunicaciones Parroquia La María

Sábado 4 de abril

Celebraciones marianas: 6:00, 7:30, 9:00 10:00 y 11:00 a. m.; 12:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 y 6:30 p. m.

Confesiones: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Vigilia Pascual: 8:00 p. m.

Procesión del Resucitado: 10:00 p. m.

Domingo 5 de abril