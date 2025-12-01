¿Cuándo prenden los alumbrados en Medellín, Bogotá, Boyacá y Cali?

Colombia se prepara para recibir la temporada decembrina con un despliegue de luces que, como cada año, atraerá a miles de visitantes. Parques, avenidas y espacios emblemáticos de varias ciudades ya están listos para el encendido que tradicionalmente marca el inicio de las celebraciones navideñas y que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más concurridos del país.

En Medellín, Bogotá, Cali y en varios municipios de Boyacá, las administraciones locales confirmaron fechas, lugares y magnitudes de sus alumbrados, una programación que combina recorridos gratuitos, figuras monumentales y actividades culturales para toda la familia. A continuación, el panorama por regiones.

La Ruta de la Salsa, El Alumbrado Navideño y la 68 Feria de Cali son algunos de los eventos de los que podrán disfrutar propios y visitantes. | Foto: Aymer Álvarez

Medellín inicia su temporada el 28 de noviembre. Con el lema En Navidad, Medellín te quiere, la ciudad encenderá sus luces durante 46 días, hasta el 12 de enero de 2026. Serán 61 puntos iluminados entre parques, corredores viales, barrios y corregimientos. EPM confirmó la instalación de ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera LED y 25 mil figuras elaboradas por 150 artesanas y artesanos cabeza de hogar. Los recorridos principales se concentrarán en el Paseo del Río y Parques del Río, además del centro, la avenida Las Palmas, la carrera 70, el cerro Nutibara, el Parque Lleras y el eje del tranvía por Carabobo.

En Boyacá, el encendido general será el 30 de noviembre en el Puente de Boyacá, punto tradicional para la apertura oficial. En el Pantano de Vargas, la iluminación está prevista para el 6 de diciembre. Los municipios que suelen integrar la ruta decembrina incluyen Corrales, Nobsa, Tibasosa, Pueblito Boyacense y el mismo Puente de Boyacá, aunque ciudades como Tunja y Villa de Leyva también preparan sus propias instalaciones. El apagado se definiría en enero, usualmente durante la festividad de Reyes, que en 2026 será el día 12.

Los alumbrados navideños de Medellín estarán durante 46 días. | Foto: EPM.

Bogotá activará su Ruta de la Navidad desde el 5 de diciembre, con más de 30 sectores intervenidos. Los principales puntos serán el corredor del centro, el Parque El Tunal y el norte de la ciudad. Para esta temporada, el Parque El Tunal tendrá el árbol más alto instalado en la capital, con 56 metros de altura, acompañado de un espectáculo láser cada 30 minutos entre el 5 y el 28 de diciembre. Aunque no forman parte de la ruta oficial, también habrá iluminación en Monserrate, el Tren de la Sabana y el Festival Brilla 2025.

Cali, por su parte, proyecta encender sus luces el 28 de noviembre, fecha que coincide con el lanzamiento de su agenda decembrina. La administración local anunció que el Bulevar del Río será el punto de mayor atracción, mientras se ultiman detalles de otros escenarios que también harán parte del circuito navideño. Las actividades se extenderían hasta el 5 de enero.