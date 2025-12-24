Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

Un total de cuatro carros cargados con explosivos fueron desactivados por integrantes de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia en la vereda San Ignacio, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, en el Cauca.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, las disidencias de las Farc planeaban un nuevo ataque terrorista en esta zona del norte del departamento, históricamente golpeada por la violencia.

El informe de inteligencia de la Policía Nacional precisa: “Alias Cachorro, presunto responsable de la acción criminal contra la Estación de Policía de Buenos Aires el 16/12/25, sería cabecilla de comisión del frente Jaime Martínez, con una trayectoria criminal de aproximadamente seis años y zona de injerencia en Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires, liderando una comisión armada de entre 35 y 40 subversivos”.

Integrantes de la Policía Nacional desactivando las cargas explosivas. Foto: Suministrada a SEMANA.

Se ha conocido que el sistema de estos explosivos era el mismo que se utilizó en el devastador ataque en Buenos Aires, donde la Fuerza Pública tardó en ingresar al territorio.

“Se logró la destrucción de cuatro vehículos (un vehículo tipo furgón, una volqueta y dos automóviles) acondicionados con AEI, de los cuales la volqueta habría sido utilizada en el ataque contra la Estación de Policía de Buenos Aires el 16/12/2025, reduciendo la capacidad de la estructura para emplear nuevamente esta modalidad”, agregaron los agentes de inteligencia.

El personal de antiexplosivos encontró una volqueta de color amarillo y otra de color vino tinto, ya listas para ser utilizadas como plataforma para el lanzamiento de cilindros bomba, así como una camioneta Kia blanca acondicionada con dos cilindros de 100 libras cada uno, con sistema de iniciación eléctrico y activación por radiofrecuencia.

Explosivos detonados de manera controlada por las autoridades. Foto: Suministrada a SEMANA.

Otro de los vehículos era un automóvil Chevrolet Spark, color negro, que tenía tres AEI (artefacto explosivo improvisado) acondicionado con tres Cilindros de 40 libras cada uno; cinco AEI de sistema de activación de percusión, tipo granada de mortero artesanal; 14 AEI en cilindros de gas de 100 por 40 libras; 11 cargas propulsoras con sustancia explosiva (pólvora); un tramo de cordón detonante de color azul (150 metros aproximadamente); manuales de instrucción de las disidencias de las Farc; 2.300 eslabones aproximadamente para munición 7,62 (utilizado para los AEI); un control de dron y tres baterías de dron con sus respectivos cargadores; materiales de explosivos inhabilitados y 1.676 kilogramos de sustancia explosiva de alto poder.