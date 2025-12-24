Nación

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

La Policía, con apoyo del Ejército, logró detonar estas cargas explosivas destinadas para este nuevo hecho de terrorismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

24 de diciembre de 2025, 4:06 p. m.
Uno de los vehículos cargados con explosivos
Uno de los vehículos cargados con explosivos Foto: Suministrada a SEMANA.

Un total de cuatro carros cargados con explosivos fueron desactivados por integrantes de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia en la vereda San Ignacio, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, en el Cauca.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, las disidencias de las Farc planeaban un nuevo ataque terrorista en esta zona del norte del departamento, históricamente golpeada por la violencia.

El informe de inteligencia de la Policía Nacional precisa: “Alias Cachorro, presunto responsable de la acción criminal contra la Estación de Policía de Buenos Aires el 16/12/25, sería cabecilla de comisión del frente Jaime Martínez, con una trayectoria criminal de aproximadamente seis años y zona de injerencia en Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires, liderando una comisión armada de entre 35 y 40 subversivos”.

Integrantes de la Policía Nacional desactivando las cargas explosivas.
Integrantes de la Policía Nacional desactivando las cargas explosivas. Foto: Suministrada a SEMANA.
Así se rindió un sanguinario cabecilla de alias Mordisco junto con una mujer de las disidencias en Nariño

Se ha conocido que el sistema de estos explosivos era el mismo que se utilizó en el devastador ataque en Buenos Aires, donde la Fuerza Pública tardó en ingresar al territorio.

Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Cali

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Cali

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Cali

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Vehículos

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Cali

Pánico en Pasto: a solo diez minutos del casco urbano hubo combates entre Ejército y un grupo armado ilegal

Cali

Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Nación

Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Nación

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

Nación

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Se logró la destrucción de cuatro vehículos (un vehículo tipo furgón, una volqueta y dos automóviles) acondicionados con AEI, de los cuales la volqueta habría sido utilizada en el ataque contra la Estación de Policía de Buenos Aires el 16/12/2025, reduciendo la capacidad de la estructura para emplear nuevamente esta modalidad”, agregaron los agentes de inteligencia.

El personal de antiexplosivos encontró una volqueta de color amarillo y otra de color vino tinto, ya listas para ser utilizadas como plataforma para el lanzamiento de cilindros bomba, así como una camioneta Kia blanca acondicionada con dos cilindros de 100 libras cada uno, con sistema de iniciación eléctrico y activación por radiofrecuencia.

Explosivos detonados de manera controlada por las autoridades.
Explosivos detonados de manera controlada por las autoridades. Foto: Suministrada a SEMANA.
Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Otro de los vehículos era un automóvil Chevrolet Spark, color negro, que tenía tres AEI (artefacto explosivo improvisado) acondicionado con tres Cilindros de 40 libras cada uno; cinco AEI de sistema de activación de percusión, tipo granada de mortero artesanal; 14 AEI en cilindros de gas de 100 por 40 libras; 11 cargas propulsoras con sustancia explosiva (pólvora); un tramo de cordón detonante de color azul (150 metros aproximadamente); manuales de instrucción de las disidencias de las Farc; 2.300 eslabones aproximadamente para munición 7,62 (utilizado para los AEI); un control de dron y tres baterías de dron con sus respectivos cargadores; materiales de explosivos inhabilitados y 1.676 kilogramos de sustancia explosiva de alto poder.

Mas de Cali

Feria de Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Uno de los vehículos cargados con explosivos.

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Combates cerca a zona urbana de Pasto, Nariño

Pánico en Pasto: a solo diez minutos del casco urbano hubo combates entre Ejército y un grupo armado ilegal

Mejora la seguridad en Yumbo, Valle del Cauca

Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Seguridad en la Feria de Cali.

Policía y Alcaldía garantizan seguridad durante la Feria de Cali: más de 1.200 uniformados estarán desplegados en los eventos

Noticias Destacadas