Regionales

Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Ofrecen $200 millones por información para la captura de los autores intelectuales del crimen del intendente.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

24 de diciembre de 2025, 4:29 p. m.
Así quedó la camioneta que usaban los investigadores en el momento de ejecutar un operativo contra los grupos de apoyo de alias Marlon, uno de los líderes disidentes de las Farc en el Cauca.
Así quedó la camioneta que usaban los investigadores en el momento de ejecutar un operativo contra los grupos de apoyo de alias Marlon, uno de los líderes disidentes de las Farc en el Cauca. Foto: Ejército Nacional

Los hechos de terrorismo por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, no cesan en las diferentes regiones del país. En el departamento del Cauca fue asesinado el intendente Luis Guillermo Martínez, adscrito a la Dijín de la Policía Nacional, quien se encontraba realizando labores investigativas en esta zona.

Lo que se ha conocido es que un vehículo sin logos institucionales se desplazaba por el sector de La Balsa, en los límites entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao, cuando fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos, lo que causó la muerte del uniformado, mientras que su compañero resultó herido.

Ministro Pedro Sánchez hace importante anuncio desde el Cauca: “Si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo”

Tras estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este nuevo ataque contra la Fuerza Pública e indicó que este tipo de acciones no frenarán las ofensivas que vienen adelantando.

“Aquí la amenaza es de unos terroristas contra el pueblo colombiano. No solo contra la Fuerza Pública. Venimos de la sociedad y somos sus defensores. Cada vez que atacan a un militar o policía, atacan directamente el corazón del pueblo”, precisó.

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Nación

Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Cali

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

Nación

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

Nación

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

Nación

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Cali

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

De acuerdo con la información preliminar, la emboscada habría sido perpetrada por integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.

El jefe de la cartera de Defensa dio a conocer que dispuso de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del crimen y 20 millones de pesos por datos que permitan identificar a los autores del asesinato.

“A la zona donde ocurrieron los hechos fueron desplegadas unidades especiales de investigación criminal con el objetivo de identificar e individualizar a los autores materiales de este hecho”, detallaron desde el Ministerio de Defensa.

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Por su parte, el brigadier general William Rincón, director de la Policía Nacional, rechazó este nuevo hecho terrorista y envió un mensaje de solidaridad a la familia del policía asesinado.

“Mi solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro intendente, a sus compañeros y a toda la comunidad policial. Atacar a un policía es atentar contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de Colombia. Como director de la Policía Nacional de Colombia, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con el Cauca y con el país: seguiremos actuando con decisión para proteger la vida y el orden”, dijo el oficial.

Las operaciones de la Fuerza Pública se mantienen en el Cauca contra los grupos armados ilegales que siembran el terror.

Mas de Nación

Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El presidente Gustavo Petro.

Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

Feria de Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Así quedó la camioneta que usaban los investigadores al momento de ejecutar un operativo contra los grupos de apoyo de alias Marlon, uno de los líderes disidentes de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Uno de los vehículos cargados con explosivos.

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

El alcalde de Facatativa, Luis Carlos Casas.

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Noticias Destacadas