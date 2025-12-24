Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Los hechos de terrorismo por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, no cesan en las diferentes regiones del país. En el departamento del Cauca fue asesinado el intendente Luis Guillermo Martínez, adscrito a la Dijín de la Policía Nacional, quien se encontraba realizando labores investigativas en esta zona.

Lo que se ha conocido es que un vehículo sin logos institucionales se desplazaba por el sector de La Balsa, en los límites entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao, cuando fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos, lo que causó la muerte del uniformado, mientras que su compañero resultó herido.

Ministro Pedro Sánchez hace importante anuncio desde el Cauca: “Si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo”

Tras estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este nuevo ataque contra la Fuerza Pública e indicó que este tipo de acciones no frenarán las ofensivas que vienen adelantando.

“Aquí la amenaza es de unos terroristas contra el pueblo colombiano. No solo contra la Fuerza Pública. Venimos de la sociedad y somos sus defensores. Cada vez que atacan a un militar o policía, atacan directamente el corazón del pueblo”, precisó.

De acuerdo con la información preliminar, la emboscada habría sido perpetrada por integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.

El jefe de la cartera de Defensa dio a conocer que dispuso de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del crimen y 20 millones de pesos por datos que permitan identificar a los autores del asesinato.

“A la zona donde ocurrieron los hechos fueron desplegadas unidades especiales de investigación criminal con el objetivo de identificar e individualizar a los autores materiales de este hecho”, detallaron desde el Ministerio de Defensa.

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Por su parte, el brigadier general William Rincón, director de la Policía Nacional, rechazó este nuevo hecho terrorista y envió un mensaje de solidaridad a la familia del policía asesinado.

“Mi solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro intendente, a sus compañeros y a toda la comunidad policial. Atacar a un policía es atentar contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de Colombia. Como director de la Policía Nacional de Colombia, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con el Cauca y con el país: seguiremos actuando con decisión para proteger la vida y el orden”, dijo el oficial.

Las operaciones de la Fuerza Pública se mantienen en el Cauca contra los grupos armados ilegales que siembran el terror.