El hallazgo de un cilindro y una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali, activó los protocolos de seguridad este martes 13 de octubre.

Tras la intervención de la Fuerza Pública, el alcalde Alejandro Eder informó a través de su cuenta en X que se descartó cualquier amenaza para los habitantes del sector.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar a los responsables.

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Autoridades descartaron riesgos para la comunidad

Los elementos fueron encontrados en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero, en Cali.

Al parecer, fueron colocados en el lugar en las horas de la madrugada y desde el momento en que se conoció el hecho, las autoridades activaron los protocolos para descartar que fueran elementos explosivos que perjudicaran a la comunidad.

El caso llamó la atención por la presencia de un cilindro y una pancarta con mensajes alusivos a las disidencias de las Farc, en una zona concurrida de la capital vallecaucana.

Caleños, quiero dar un parte de tranquilidad frente a los elementos que fue abandonados en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero. Desde el primer momento, nuestra Fuerza Pública hizo presencia en el lugar y activó los protocolos, descartando cualquier tipo de amenaza para los habitantes del sector. Estos hechos buscan generar temor en nuestra ciudad, pero seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades para prevenir cualquier amenaza y proteger a los caleños. Invito a la ciudadanía a denunciar cualquier información que permita identificar a los responsables de este hecho, así como cualquier movimiento sospechoso que observen en la ciudad. Su colaboración es fundamental para garantizar la seguridad de todos. — Alejandro Eder (@alejoeder) October 13, 2026

La Fuerza Pública hizo presencia en el lugar para verificar los elementos. Luego de las primeras investigaciones, se determinó que no representaban ningún tipo de peligro.

Posteriormente, el alcalde de Cali entregó un parte de tranquilidad y aseguró que las autoridades descartaron cualquier tipo de amenaza para los habitantes del sector.

“Desde el primer momento, nuestra Fuerza Pública hizo presencia en el lugar y activó los protocolos, descartando cualquier tipo de amenaza para los habitantes del sector”, manifestó el mandatario en su mensaje.

Hallan cilindro y pancarta de las disidencias cerca del Pascual Guerrero: Foto: Foto redes sociales

Alcalde pidió denunciar información sobre los responsables

El alcalde señaló que este tipo de hechos busca generar temor en la ciudad y aseguró que continuará el trabajo coordinado con las autoridades para prevenir amenazas y proteger a los ciudadanos.

También invitó a los caleños a informar cualquier dato que permita identificar a los responsables del abandono de los elementos, así como a reportar movimientos sospechosos que observen en la ciudad.

El mandatario destacó que la colaboración de la comunidad es importante para las labores de seguridad.

Por ahora, el parte entregado por la Alcaldía se centra en la ausencia de una amenaza para los habitantes del sector.

La identificación de los responsables y las circunstancias en las que fueron abandonados el cilindro y la pancarta siguen siendo tema de investigación por parte de las autoridades caleñas.

El hallazgo de estos elementos vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por hechos que pueden generar temor entre los habitantes de Cali.

Aunque las autoridades descartaron una amenaza para la comunidad, buscan establecer con qué propósito fueron dejados la bandera y la pancarta.

Es un caso que mantiene la atención sobre la seguridad en la capital del Valle del Cauca.